桃園貪官像流氓收保護費 前經發局長遭10個貪汙罪起訴

2019-10-30 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園市前經發局長朱松偉涉嫌利用承辦公共工程、採購期間向多名廠商索賄，每次都指名想要的東西，收受包括現金20萬、IPad，還要求支付五星級酒店房費、威而鋼等；檢察官痛批，朱猶如地痞流氓收保護費，還要廠商將東西直送經發局長室，偵結依10個貪汙罪起訴他，建請法院從重量刑。

桃園地檢署檢察官呂象吾今年1月指揮調查局北機站搜索，依貪汙等罪將朱聲押獲准；起訴指出，朱松偉（53歲）和前妻離婚後每月需負擔數萬元贍養費，加上近年再婚、在外交女友，及擔任經發局長期間常和政商人士交流花費甚巨。

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朱在「桃園市自動駕駛系統試運計畫」中，向得標廠商全徽道安公司總經理孫瑀陸續傳「需要10萬元現金打點議員」、「需要贊助尾牙禮品」，「公務行程需要住宿飯店」等，還傳iPad、iPhone等截圖並交代「拜託大哥幫忙」。

孫怕被刁難加上完成農博自駕車試運計畫後一直沒拿到款項，有意請托朱關切核撥進度，去年5至12月，連同朱「指定」要的東西並兩度將10萬元現金送去經發局長辦公室，更8度替朱松偉支付飯店2人房住宿費用。

朱還在「虎頭山智慧車輛」採購案中，主動向得標廠商傳送價值達22萬多元「YAMAHA XMAX」重機截圖，表示「我想這台上下班」，但對方認為過於昂貴未答應，朱隔天再傳價格只要一半的重機「YAMAHA SMAX」，並說「我打算改買這台，低調一點好」，但仍被廠商當面推辭。

檢方還發現，朱松偉要商界友人收集各餐廳發票，讓他假借以宴請地方仕紳做不實核銷，詐領12萬元的局長特別費外，還替某商圈促進會理事長護航，事後收取7萬元的機車，另在擔任採購評委期間向得標廠商索討IPad、Apple Watch。

而朱去年4月接受台鎔公司顏姓副董請求儘速通過汙染物排放權許可，顏傳訊稱「偉哥，麻煩您了！」朱則向權權單位中心主任稱「老闆的朋友，麻煩趕快呈核到本部」，結果台鎔4月10日申請，23日就獲許可，顏則贈送2張席琳狄翁演唱會門票給朱答謝。

檢方認為，朱松偉身為高階政務官、大學教授，理應潔身自愛，竟利用擔任桃園市府經發局長權勢，不斷以傳送商品截圖並限期交付財物，或是指定金額要求付現金、禮券方式索賄，甚至連威而鋼與和女友開房間費用都要廠商付錢。