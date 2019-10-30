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涉貪局長帶小三上五星酒店 連「威而鋼」都要廠商埋單

2019-10-30 21:38聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市前經發局長朱松偉涉嫌索賄被依10個貪汙罪起訴，檢方發現他習慣仰仗主管機關、擔任評委權勢，並利用過去在學術界身分向得標商施壓、索賄，有廠商更直言，朱每次傳商品截圖要東西的行為「簡直像在下單」，連威而鋼、和女友開房間錢都要廠商付，檢調也形容他吃相難看、很敢要。

檢方指出，朱松偉索賄手法一致，習慣在決標前、開會後等時間點，刻意凸顯自身權勢再主動向廠商明示、暗示索賄；據了解，年初搜索後檢調扣下朱的手機，花費大量時間比對訊息，更意外查獲他詐領12萬的局長特別費案，而朱幾乎什麼都要，起訴中具體有對價關係的僅是冰山一角。

由於朱松偉曾以「公務」為由要求廠商付住宿費，檢調為釐清是否涉及不法，跟監時意外發現他帶小三入住五星級飯店，且朱還多次傳訊索討「維他命」，檢方清查對話認為可疑，一度懷疑是金錢或其他高價物代號，事後發現朱指的是威而鋼。

有廠商供稱，威而鋼要價不斐，本來只買了台灣藥商製的送給朱，但對方疑似對效果不滿意，再點名要「正宗維他命」，還不斷催促說「禮拜五前送過來！」

廠商表示，因為朱松偉是交通界出身，在交通界有一定的人脈，且他都會把想要的東西截圖傳過來，直言「就好像在下單一樣」，有時候自己會拖延希望朱忘記，但沒想到他都會持續催促，還說礙於朱是經發局長身分，如果他只是個普通大學教授，就會拒絕他這樣超過行情的索求。

也有人表示，因為不敢得罪，加上不清楚法律，不知該如何蒐證，更害怕若不能扳倒朱，萬一他仗著執政黨勢力壓迫，可能公司生意都不用做了，所以對於朱松偉只好予取予求。

不過另有廠商抱怨，朱松偉要求的重機價格太高了，早已超過一般朋友友誼界線，加上朱具有公務員身分，所以有不法的聯想才當面婉拒。

朱松偉涉嫌利用職務索賄，連威而鋼、和女友住五星酒店費用都要廠商出，檢方偵結依10...
朱松偉涉嫌利用職務索賄，連威而鋼、和女友住五星酒店費用都要廠商出，檢方偵結依10個貪汙罪嫌起訴他。圖／報系資料照
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威而鋼維他命

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