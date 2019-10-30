太陽花驅離判國賠 警政署：保障執法權 支持上訴
2019-10-30 21:36
聯合報 記者陳金松
／台北即時報導
5年前「太陽花」學運闖入行政院遭驅離，台北地方法院今天宣判台北市政府和市警局國賠前台聯黨立委周倪安等人超過百萬元，仍可上訴；警政署晚間表示，尊重法院判決，但為保障全國員警執法權益，支持台北市政府警察局提出上訴。
警政署說，此案件審理歷經5年多，警政署在聚眾活動的處理上，已有不斷檢討，精益求精；為維護社會秩序與公共安全，警政署仍將依法行政、嚴正執法，也呼籲陳抗人士或團體，在集會遊行應保持理性冷靜的訴求。
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2014年發生的「太陽花」學運，部分抗爭民眾從立法院轉往行政院，警方驅離時爆流血風波；事後前台聯黨立委周倪安等人向台北市政府、台北市政府警察局提國家賠償，要求連帶賠償830萬餘元，台北地方法院今天下午5點宣判，判台北市警局應賠償周倪安等13人各10萬至20萬元不等，總金額百餘萬元。
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