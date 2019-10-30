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問題工程車趴趴走！黃牛涉行賄代驗廠 每次收6至8萬元

2019-10-30 21:20聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

陽明山仰德大道2年前發生混凝土泵浦車連環車禍，釀成4死8傷慘劇。士林地檢署懷疑，驗車黃牛勾結三家汽車代驗廠，涉嫌每車、每次收下6萬至8萬的高額費用，保證順利通過驗車，全案共帶回62人，朝偽造文書及貪汙罪嫌偵辦中。

仰德大道車禍後，工程車問題浮出檯面。檢方質疑，為何路上有諸多問題工程車「趴趴走」？經主動調查發現，工程車的手煞車系統移除等改裝車，內恐藏重大弊端。

檢方認為，疑似有「驗車黃牛」涉嫌行賄台中的特威力汽車代驗廠，桃園鴻湧汽車代驗廠，及桃園維邦汽車代驗廠等三家業者，疑保證讓代驗廠放水，護航改裝的工程車輛。

據了解，混凝土泵浦車車齡10年以上，每年得到汽車代驗廠驗車兩次，每次價格為6百元，而驗車黃牛疑似每輛車每次收下6萬至8萬元，以高額價碼向車主保證能順利通過驗車。

今上午七時許，士檢大動做發動搜索行動，出動180名司法警察，針對三家代驗廠業者，兵分多路在北中南地區共計廿三處，帶回六十二人，其中被告有五十一人，其餘十一人是相關證人。

據悉，犯罪嫌疑人及代驗廠，均包含陽山車禍信詠工程行負責人陳美蘭，以及肇事車輛代驗廠特威力，至於驗車黃牛有郭姓、吳姓、王姓等人涉嫌行賄。

今夜士林地檢署燈火通明，廉政署及調查局單位，陸續移送汽車代驗場業者，及驗車黃牛等多名被告至地檢署，再由檢方進行複訊，還有代驗廠、工程行等相關人配合到案說明，全案朝偽造文書，及行收會貪汙罪偵辦中。

陽明山車禍。圖／本報資料照片
陽明山車禍。圖／本報資料照片
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車禍偽造文書仰德大道

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