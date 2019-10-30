疑驗車黃牛行賄汽車代驗廠 檢搜索23處帶回62人偵辦中

2019-10-30 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



陽明山仰德大道2年前發生混凝土泵浦車連環車禍，釀成4死8傷慘劇。士林地檢署懷疑，有驗車黃牛與「鴻湧」等3家汽車代驗廠勾結，涉嫌犯偽造文書及貪汙罪，今大動作在全台北、中、南各地，針對23處發動搜索，今晚共計帶回62人，以釐清案情。

仰德大道車禍後，工程車問題浮出檯面。檢方質疑，為何路上有諸多問題工程車「趴趴走」？經主動調查發現，工程車的手煞車系統移除等改裝車，內藏重大弊端，疑似有多名「驗車黃牛」涉嫌行賄北中南地區3家代驗廠，讓代驗廠放水，護航改裝的工程車輛，讓工程車輛順利通過驗車，上大街賺黑心錢。

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今上午7時許，士檢大動做發動搜索行動，針對「鴻湧」等3家代驗廠業者，兵分多路在北中南地區共計23處，帶回62人，其中陽明山車禍信詠工程行負責人陳美蘭也遭列關係人，今晚到案說明。