高價收購靈骨塔位涉用話術詐騙 檢警逮16人扣5輛名車

2019-10-30 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



許姓男子為首的集團涉嫌以收購靈骨塔位為由，利用持有人急於變現心理，要求先匯稅金或手續費，得手後及失聯。基隆檢警粗估不法所得上億元，兵分多路逮捕許男等16人，檢方今天偵訊後聲押許男等3人，法院審理後認無反覆實施犯罪之虞，裁定無保請回。

檢警調查，具幫派背景的許男先以人頭虛設公司，指揮旗下成員擔任幹部及業務員，利用早年有投資靈骨塔位的被害人，急欲脫售變現的心態，向他們誆稱有公司欲大量收購靈骨塔位，誘騙對方上鈎。

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許嫌等人會先高估被害人靈骨塔位價值，再騙稱須先支付40%稅金，當對方抱怨稅金太高時，再說可透過託管或信託方式交易節稅，誘騙被害人支付6%手續費。

被害人不察匯出手續費，追問交進度時，許嫌等人會以業務遭到主管機關調查為由拖延，甚至藉故提高手續費用及稅金。如得知被害人仍有現金，會向被害人偽稱公司正與知名建設公司合作，再由集團成員假冒建商業務出面洽談收購，騙光積蓄。有人甚至被慫恿將名下不動產設定抵押貸款，在把錢匯出後，集團成員即失聯。

警方兩個多月前接獲報案後展開調查、蒐證，基隆地檢署主任檢察官陳彥章昨指揮警、憲單位，動員百餘人，兵分30多路同步執行拘提及搜索，拘提許男等16人到案，並查扣大批涉案物證，初估50多人被騙。

檢警查出，許嫌行騙帳戶有3000多萬入帳，隨即被提領一空，不法所得逾1億元。集團成員用詐騙所得購買進口車，並經常辦理國外員工旅遊，還搭乘頭等艙，生活奢華。檢警昨只查扣現金702萬多元，另查扣輛5名車、名牌包、名表。