3票幽靈人口 台南永康光復里長當選無效定讞

2019-10-30 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南市永康區光復里長左文屏遭控為求順利當選，去年投票日前4個月將兩胞妹及姪子3人戶籍虛偽遷至其住處，取得投票權，並於投票日前往投票，左高票當選，對手提起當選無效之訴，一審判左當選無效，不服上訴，二審駁回上訴定讞。左表示，個人認知上錯誤，很冤枉。台南市選委會指出，預計12月進行補選。

台南市選委會統計，這屆里長選舉，迄今有台南市計有白河區白河里、仁德區文賢里、東區裕聖里及永康區光復里，涉賄選或虛偽遷徙戶籍，被判刑或自行請辭，前3里均已完成補選。光復里部分，收到判決後，依法3個月內補選。

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二審判決指出，檢方主張左是里長候選人，為求順利當選，竟與兩胞妹及姪子3人商議，投票日前4個月，由左將3人的戶籍虛偽遷其住處，取得投票權，並於去年11月24日投票日前往投票，左則以182得票數，經選委會同月30日公告當選。

案經3人自白認罪，且經台南地檢署緩起訴在案。左本人犯妨害投票正確罪，經台南地院判決當選無效，不服上訴。

左答辯，胞妹及姪子統統是自己人，縱非配偶、父母而為其他關係密切親屬，並將戶籍遷回原生家庭，於情、於理、於法應為社會所容許，不該為法律所責難。他說，個人認知上錯誤，把胞妹及姪子戶籍遷回自己的住處，很冤枉，而司法就這樣也沒辦法改變，未來人生規畫會再想想。