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太陽花學運濺血驅離 法院判台北市警局賠14人逾百萬元

趙建銘稱三井宴「我可以吃個好料」 檢斥不符國民情感

2019-10-30 17:48聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

前總統陳水扁女婿趙建銘14年前兩度參加「三井宴」、涉台開公司內線交易，案件纏訟13年；高院更四審指趙「以權謀錢」、危害股票交易秩序，但依速審法輕判3年徒刑。高檢署上訴，高等法院更五審今開庭，趙建銘說既沒買台開股票也無獲利，赴宴想法只是「我可以吃個好料」。檢察官質疑一般百姓能和董事長吃飯嗎？批這不符合國民情感，還槓上最高法院發回意旨，認為為何要採實務上沒確定判決的「特殊獲利或避損機會」說，懷疑「本案有何特殊性？」

趙建銘一如以往，進出法庭仍戴口罩遮臉，想著如何閃躲媒體；他「瘦身有成」，體型比更四審時小了一號。

更四審時，趙玉柱除買股還因支持寬頻房訊總經理游世一取得台開董事而收300萬報酬，被判2年6月，沒收475萬犯罪所得，併科罰金5千萬。游世一遭處2年徒刑，因實際獲利達6647萬元，併科罰金6千萬，475萬元犯罪所得沒收。合議庭考量台開董事長蘇德建是為了鞏固職位、確保官股多於民股以利政府推動政策，雖判2年徒刑，但緩刑5年，向公庫支付500萬元。

高檢署指判決理由矛盾，且量刑不當，如既認定蘇是「始作俑者」，卻判最輕還獲緩刑；蘇既能出任台開公司，人脈必廣，他偏要透過蔡清文牽線第一家庭，不就是想「建立關係」，圖謀更好的位置。而游世一「穩賺不賠」地購入台開股票，同時還想取得董事席位，並給被告趙玉枉300萬「固樁」，攀附權勢卻同樣輕判。

高檢署批評，趙建銘雖沒用自身名義購入台開股票，但他轉告父親，再用母親名義購入，可見全家都有意謀私，欣然接受「天上掉下來的禮物」。趙建銘轉介父親收游世一300萬，後續也可能動用關係買官賣官、不當擴權。趙玉柱沒規勸兒子謹守分際，還拿妻子帳戶不法交易，「全家一起沉淪」，檢方批評「最是不當」。

更五審今開庭，蘇德建表示趙玉柱、游世一、蔡清文都是為了自己的利益而個別投資，自負盈虧，無意思聯絡，不正利得也沒朋分。游世一澄清買台開股票的目的是當董事長，用專業參與台開的經營價值，不是要短線進出，況且在三井宴上只問一句「台開會不會倒？」，想要永續經營。

游還說，蔡清文不但拿了他300萬，買了股票還3天就賣，直到台開案遭偵查，他才知道蔡賣股。

趙建銘說，台開的股票不是他決定要買的，他只知道彰銀要賣台開的股票，張數、三井宴都是蔡清文所安排，單純只想「吃好料」，父親也不知道他參加三井宴。辯護律師張簡勵如說，彰銀曾是台開的監察人，台開內部困難重重，卻釣到趙玉柱等3條大魚，趙建銘沒買股，所謂的「傳遞消息」頂多是講「這個董事長人不錯」，何來重大訊息可言。

「到現在覺得『見笑』」趙玉柱稱至今不曉得什麼叫內線交易，希望法官還他清白。趙玉柱說，檢、審都認為若無內線交易，怎敢買大量的台開股票？但他基於信任蔡清文，加上本身的投資判斷，這與內線交易無關。律師辯稱，三井宴只知「將推動聯貸案」、「將把信託部切割給日盛銀行」、「處理一些不良債權」，這些像是簡要標題的訊息沒有資訊不對等的問題，不能說「願景、規劃」也叫做重大消息。

最高法院今年6月以四大理由發回更審，其中一個理由是「原判決以『分割適用法』以重大消息公開後10個營業日收盤成交價，來計算犯罪所得...依照修正後證券交易法，應該以重大消息公開18小時後最近的交易日每股成交均價額，來計算犯罪所得。」。法官詢問檢、辯有何意見？

蘇德建的律師表示，之前也計算過，若要委託其他機構來計算，沒有意見。趙建銘律師則說「最高法院的見解很創新」，將另以書狀表示意見，但本案重大消息內容和時間點無從確定，3個公開時間點有無重複競合，這都是問題，沒釐清前怎麼算都會有爭議。

公訴檢察官開砲，指都已經更五審了，答辯卻都一樣，事實上「故事只有一個」，質疑正常投資人有機會和董事長吃飯嗎？檢察官表示，本案一再發回，看了最高法院的理由令人遺憾，「人民如何接受？」也不符合國民情感。檢察官說，之前最高法院對犯罪所得計算有意見，這回講要消息明確，這都不困難，但內線交易罪的立法意旨不管動機、獲利、避免損失，這些不會影響犯罪成立。

檢察官表示，內線交易罪要處罰消息取得不平等而不是獲利，實務上有用實際所得說及擬制所得說來判決，質疑為何本案不能用？納悶本案「有何特殊性」？

高等法院今審理台開案更五審，「前駙馬爺」趙建銘(左圖)否認內線交易，他父親趙玉柱...
高等法院今審理台開案更五審，「前駙馬爺」趙建銘(左圖)否認內線交易，他父親趙玉柱更說至今不曉得什麼叫「內線交易」，覺得「見笑」。記者王宏舜／攝影
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趙建銘內線交易檢察官

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