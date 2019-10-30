太陽花學運闖行政院被驅離 北市警局判賠名單金額曝光

2019-10-30 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



2014年發生太陽花學運，民眾從立法院轉進行政院，事後爆驅離濺血風波；前台聯黨立委周倪安等29人向台北市政府、台北市政府警察局提國家賠償，要求連帶賠償830萬餘元，台北地方法院今天判台北市警局應賠償周倪安等14人各10萬至20萬元不等，總金額達111萬1570元，仍可上訴。

法院今判台北市警局應賠償李孟融10萬1005元、鄭運陽10萬905元、陶漢10萬元、周倪安20萬元、林志傑10萬元、江政韓10萬680元、蘇俊雄10萬元、黃昰森10萬元、黃貴蘭10萬元、周榮宗（已死亡）的5名家屬10萬8980元。

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太陽花學運發生在2014年3月18日，學運分子當天先霸占立法院，23日轉進行政院，包圍並爬入行政院區，並拿出海報怒吼要求退回服貿，警方執行驅離任務時，爆發流血衝突，有民眾掛彩，之後民告官訴訟不斷。

民間司改會和義務律師團在「行政院驅離事件」滿2周年前夕，赴台北地方法院前舉牌抗議，並代表受害民眾遞狀提告求償，向台北市政府及北市警察局訴請國賠超過1000萬餘元，同時要求台北市政府和台北市警局應盡快查明施暴員警身分，並落實執勤員警的身分識別制度。