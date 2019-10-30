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正妹網紅是男生？男批「人妖」挨告

2019-10-30 17:40聯合報 記者李隆揆／即時報導

一名身材姣好、常在社群網路上分享養眼照片的T姓網紅，日前在個人工作室以1次3500元價格提供按摩服務，吸引不少男粉絲慕名前往，但近期一名男子在消費期間意外發現T姓網紅是男兒身，雙方因此爆發口角衝突。

據了解，T姓網紅生理性別為男性，但性向為女性，平時除了製作影片經營粉絲專頁外，私下也以一次3500元的價格，在個人工作室提供按摩服務。近日一名男子慕名找上T姓網紅，並在按摩的過程中意外發現T姓網紅的生理性別，雙方爆發口角後，T決定退費息事寧人。

未料，事後該名男子向1名林姓友人抱怨，痛批「原來是帶把的，根本裝孝維！」林為了幫忙出氣，用在臉書、IG上私訊痛罵T，並稱T是「人妖」，T不堪其擾，認為對方作法太過份，最後忍無可忍，只好向檢警提告妨害名譽。

對此，本報記者嘗試聯繫T姓網紅，欲進一步釐清相關官司及事發過程，但至今仍未獲回應。

據了解，T姓網紅生理性別為男性，但性向為女性。記者李隆揆／翻攝
據了解，T姓網紅生理性別為男性，但性向為女性。記者李隆揆／翻攝
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