涉新北警樂隊制服採購案 「總統鞋師傅」再被起訴

2019-10-30 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



有「總統鞋師傅」美名的鈞雅皮鞋負責人宋立文，因涉嫌行賄官員、圍標政府採購案和逃漏稅，今年初被新北地檢署依違反貪汙治罪條例、政府採購法等罪起訴；全案尚在新北地院審理，但他因居間協調其他廠商投標和洩漏底標價格，今天與新北市警局黃姓警官再被檢方追加起訴洩密罪。

宋立文是「鈞雅皮鞋」第二代，因為曾幫前總統蔣經國、李登輝、陳水扁和馬英九等人製鞋，在業界享有「總統鞋師傅」美譽，但他明知役政署的皮帶採購案規範不得使用大陸皮帶，為了節省成本、提高營收，仍從大陸浙江進口材料充當國貨，更在2009年到2011年間行賄台北縣警局（現改制為新北市警局）官員，藉此取得皮鞋、手電筒等標案。

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據了解，宋立文此次被追加起訴是涉入新北市警局「100年度樂隊服飾及標識採購案」；該標案是由新北市警局督察室黃姓警務正承辦，第一次招標因無廠商參與流標，黃員承受招標壓力，所以透過關係找到宋立文幫忙，由宋居間協調廠商投標和透露底價。

偵訊時，宋立文自白犯行，黃員也承認曾說採購案預算是57萬元等語，但黃員否認犯罪，辯稱57萬元與減價後的最終價格有落差，以為57萬元只是參考值。

宋、黃2人原獲檢方不起訴處分，但全案依職權送高檢署再議後發回，而檢方函詢行政院公共工程委員會後，黃員所說的57萬元預算被認定是政府採購法規範的保密事項，因此被認定違法。