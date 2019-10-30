皮膚科醫師詐領健保費 繳10萬元給國庫獲緩起訴
2019-10-30 17:23
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
基隆市八堵台灣礦工醫院江姓皮膚科醫師，涉嫌虛報9名患者接受液態氮冷凍治療，詐領全民健保給付醫療費2萬6695元。江男接受檢方訊問時坦承造假，檢方考量江犯後深表悔悟，給予緩起訴處分，但江須支付國庫10萬元。
檢方調查，江男在2017年11月23日至2018年1月4日間，明知9名患者未因肥厚性疤痕或痤瘡接受液態氮冷凍治療，卻製作不實門診就醫紀錄，虛報病患接受治療，詐領健保給付，被健保署函送偵辦。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
檢方依據江男自白犯罪，情節與9名患者證稱相符，另根據健保署訪問紀錄等事證，認定江涉犯詐欺取財、行使業務上登載不實准文書罪。
檢方審酌江為執業醫師，無前科且犯後悔悟。礦工醫院皮膚科門診去年7、8月被健保署停業2個月，並同意向健保署分期繳付93萬9789元停約金，健保署也同意緩起訴，偵結緩起訴，處分期間1年，緩起訴確定日起3個月內，江須支付國庫10萬元。
留言