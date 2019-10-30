涉瑞傑吸金案 「砰砰阿峰」吳勇峰自清：我也是受害人

2019-10-30 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／即時報導



瑞傑國際地產公司遭爆吸金4億元，台北地檢署昨指揮警調搜索並約談前台東市長陳建閣等人到案，而網路時事社運歌手「砰砰阿峰」吳勇峰曾主持投資說明會，他今在臉書自爆遭約談，強調自己投資500萬元、也是受害人，已將相關資料交給檢察官，司法會還清白。

瑞傑國際創辦人陳建閣曾任台東市長，2015年11月代表國民黨登記參選台東縣區域立委，經一番廝殺後，民進黨籍劉櫂豪獲勝。陳另與吳勇峰共創瑞傑國際地產公司。去年在澎湖百世多麗花園酒店舉辦海外投資說明會，今年初與華立集團正式簽訂租賃契約。

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檢調獲報，該公司透過臉書粉絲團，分享泰國交通等硬體建設發展快速，包括提及高架高速公路、雙軌貨運鐵路，連接3個機場的EEC高鐵正火熱建成中，吸引民眾對泰國經濟狀態好奇。

該公司另以開投資說明會等方式，自2016年間打著保證獲利的口號，對外招攬投資。甚至有美女講師李怡君開設「瑞傑國際地產 怡君Ruby」臉書粉專，個人介紹提及可洽詢投資泰國海外房地產，131萬元不等即可輕鬆入泰國房市。

事後，出現投資人拿不到紅利，面臨血本無歸等情況，吸金案因而曝光。檢調昨發動偵查行動，約談陳建閣、王際平等9人到案，複訊後聲押王際平、命陳建閤以50萬元交保。其餘被告各以10萬元至30萬元交保。

網路上流傳一段瑞傑周年慶活動影片，本土劇演員「成潤」陳伯偉與吳勇峰兩人主持投資說明會。有投資人指控，參加兩人的說明會後才加入投資。吳勇峰今在臉書上發文澄清。

吳說，當初自己也是被拉去聽說明會，去泰國考察了2趟，認為沒問題，買了4套，投資500萬。之後瑞傑國際找他當顧問幫忙賣，但他1年前就發現「老闆竟然沒有把賣房子的錢拿去蓋房子。」還一直苦勸趕快蓋，不然會出大事，最後實在無能為力只得退出「我也是被害人，所以昨天事發前，我也被傳去調查了。」

如果當初真有貪念，現在也出事了，目前已經將買房合約、匯款紀錄、對話紀錄等交給檢察官，絕對不可能做詐騙的事，當時甚至自己去找資金來蓋房子，但公司都不理不睬，同事甚至對他冷言冷語，說他背叛公司。