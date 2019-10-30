台開內線交易更五審 趙建銘：沒買股票沒獲利
2019-10-30 16:52中央社 台北30日電
纏訟多年的台開內線交易案，最高法院6月底發回，台灣高等法院更五審今天開庭，被告、前總統陳水扁女婿趙建銘出庭說，沒買台開股票，也沒有獲利。
全案緣於民國94年間，趙建銘與前台開董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等人於三井日本料理聚餐。趙建銘餐會中得知台開利多的內線消息，返家後與父親趙玉柱買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額。
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台北地檢署95年7月提起公訴，經最高法院四度撤銷發回，高院107年3月20日做出更四審判決，並依刑事妥速審判法規定，減輕趙建銘等4人刑度，趙建銘判刑3年，趙玉柱2年6月，游世一2年，蘇德建2年並緩刑5年。
案經上訴，最高法院認為，本案趙建銘所知悉的消息是否構成重大消息、內線交易犯罪所得計算方式、趙玉柱與游世一是否構成共犯都有釐清必要，6月底發回更審。
台灣高等法院更五審今天開庭，被告趙玉柱、趙建銘、蘇德建、游世一均出庭。
趙建銘說，「我沒買台開股票，也沒有獲利」，台開股票不是他決定要買，他只知道彰化銀行要賣台開股票，有關張數、三井宴，都是蔡清文安排，他當初的想法是去三井吃好料，他去三井宴，父親並不知道，他更沒有把法院認定的重大訊息跟父親說。
其他被告的律師分別主張，共犯所得不應該合併計算，質疑檢方起訴、上訴的罪證不足，罪證有疑，法院應為被告有利的判斷。
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