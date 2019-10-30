國中舊識曾有過節 桃市2學生大打出手滿地鮮血
2019-10-30 16:29
聯合報 記者陳夢茹
／桃園即時報導
日前臉書「桃園人、桃園事，生活、分享、靠北討論區」網友發文，稱桃園某校學生發生霸凌事件，文章指稱，影片中2名身穿學校制服的學生起衝突毆打到鮮血直流，警方獲知後也立即聯繫校方查證，校方則回應，已確認影片中的學生為在校學生，明將會開會處理後續狀況。
網友發文指出疑似發生霸凌事件，校方得知後趕緊確認影片中的學生身份，已確認為在校學生，校方表示，若有校園霸凌事件3日內會召開防制校園霸凌因應小組會議，目前已通知雙方家長，擬定明日召開防制校園霸凌因應小組會議，2個月內處理完畢後，將以書面通知申請人調查及處理結果。
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由於無人報案，武陵派出所在接獲通報後主動介入調查，發現打架的2名學生是國中舊識，過去曾有過節，目前2人就讀同所學校、不同科系，10月7日、29日在路上遇到就忽然間打起來，一名學生徒手毆打另名學生，疑似打到鼻子導致鼻血噴出，地上才會鮮血滿地，警方表示，目前已交由校方教官室處理中，警方會加強周邊區域巡守，與學校保持聯繫預防霸凌事件發生。
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