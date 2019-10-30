抗議4000連署書被扣 「統一黨」中選會前集結遭法辦
2019-10-30 16:21
聯合報 記者李隆揆
／即時報導
中國紅色統一黨今天上午號召群眾到中選會前集結，稱其有4000份總統選舉臉署書被調查局查扣，因此上街抗議；但因該集會未經申准，隊伍又一度嘗試前往法務部倡議，警方舉牌警告3次後命令解散，並依違反集會遊行法將周姓現場負責人函送台北地檢署偵辦。
中國紅色統一黨派出黃榮章、柯振榮參選2020總統大選，上個月被指出以1份連署書80元的價格衝連署人數；百餘名中國紅色統一黨成員今天上午10時許到中選會前集結，稱調查局近日將其4000份連署書查扣，現場群眾抗議調查局作為，並一度想前往法務部倡議，過程中與警方發生零星推擠。
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警方表示，因該集會事前未經申准，警方3度舉牌警告後命令解散，並將周姓現場負責人依違反集會遊行法函送台北地檢署偵辦，現場人員在中午時分解散。
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