比對上億張發票 檢警破獲假加水站詐領國庫1600萬
2019-10-30 16:07
聯合報 記者林敬家
／即時報導
彰化地檢署今年中接獲財政部中區國稅局通報，有民眾一次拿多張中獎發票到超商兌獎，經初步調查發現都來自同一家自動販賣機經營加水站公司所開立，彰化地檢署指揮上百人偵辦，檢警昨天到台中、彰化、桃園7家疑似虛設公司及犯嫌住所共18處進行搜索，扣得發票打印機、不實開立的發票及空白發票等物，傳訊曾姓及盧姓主嫌等共12名犯嫌到案說明，檢方初估3年來已獲利約1600萬元。
中區國稅局接獲通報先以「國稅管理運用稅務系統」大數據進行全面分析後，發現共7 家公司有相同異常情事，彰化地檢署調查，曾姓男子（34歲）、盧姓男子（33歲）為這幾家公司的實際負責人，從2016年底起陸續以假人頭虛設公司行號，再以虛設公司名義大量購買空白統一發票，待每期統一發票中獎號碼公告後，核對所購買的空白統一發票號碼，篩選出中獎的空白統一發票號碼後，再登打未實際交易內容的小額統一發票，並做成中獎的統一發票後，由集團成員持往分散地點兌領。
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檢方為明確找到犯罪證據，指示中區國稅局9月間增派人力，從過去2年間上億彰中獎發票中撈出該集團兌領發票已達5萬9千多張，金額分別為200元至20萬元不等，總計金額高達約1千6百多萬元，
檢方傳訊12名嫌犯到案，偵訊後認為該集團涉有違反組織犯罪條例、商業會計法及刑法加重詐欺等罪嫌，犯嫌重大，主嫌曾男、盧男2人有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，今天凌晨法官諭知被告盧男裁押，曾男交保10萬元，其餘車手等10人分別以2萬到10萬元交保 。
檢方指出，這起案件犯罪手法較為罕見，為二聯式發票詐領國庫的被查獲的首例，這7家虛設的加水站根本未開發票，若以今年7、8月就向國稅局購入170萬張空白發票，加上每個加水站5%營業稅約1萬元，成本約30萬元，該集團就中了220萬元統一發票獎金，9、10月又買進200萬張空白發票，幸好及時被查獲，否則將嚴重侵蝕國庫。
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