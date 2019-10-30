女子逃回娘家「被離婚」 告丈夫通姦、重婚不起訴

2019-10-30 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



劉姓女子指稱自己因不堪馬姓丈夫家暴而逃回澳洲娘家時，馬涉嫌盜領存款，並與黎姓女子生子、結婚，控告侵占、通姦和重婚罪。檢方偵結認為，劉女提告侵占、通姦罪都逾6個月法定告訴期，處分不起訴。重婚罪部分，因為劉女在澳洲期間，馬在台訴請離婚獲准，也獲不起訴處分。

劉女提告指出，因為不堪馬男多次家暴，2016年5月2日帶女兒回澳洲娘家後，馬在同年9月9日未經她同意，領走她在台銀戶頭內的美金1萬2000元，涉嫌侵占。

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劉女還說，馬男與越南籍黎性女子在2017年8月9日生下一子，回推受孕時間是在她與馬的婚姻存續期間，控告兩人犯通姦、相姦罪嫌。

2018年2月22日劉女收到馬男寄給她基隆地方法院判決，才知馬在雙方婚姻關係存續期間，擅自向法院訴請離婚獲准。馬與黎女是2018年1月30日在越南隆安省辦理結婚登記，指控兩人另涉重婚、相婚罪。

檢察官查出，劉女在2016年10月間上網查詢名下台銀帳戶交易明細，即得知馬私自領走美金存款，但遲至2018年3月7日提告馬侵占，已超過6個月法定告訴期，處分不起訴。

通姦、相姦罪部分，黎女2016年11月間就以臉書簡訊，告知劉女已懷有馬的孩子。劉女另在2017年8月間，透過在越南的親屬跟蹤黎女，知道她已生下一名男嬰。劉女在2018年3月7日提告馬和黎女通姦、相姦罪罪，也超過6個月法定告訴期，處分不起訴。

劉女對檢方說，她雖離家，但沒有要和馬離婚之意。她是在澳洲收到馬用LINE寄給她法院裁判離婚通知，才知道馬利用她出境期間偷偷申辦離婚，並與黎女結婚，涉嫌重婚。