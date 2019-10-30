警務員溢領13小時加班費 貪汙罪判刑獲緩刑3年
2019-10-30 15:24
聯合報 記者蕭雅娟
／台北即時報導
台北市警察局前警務員李原銘，涉嫌溢領13小時超勤加班費遭起訴。士林地方法院今宣判，李犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑1年10月，緩刑3年，褫奪公權1年。
判決指出，李在106年3月、106年8月間，在大同分局擔任行政組巡官，後至交通警察大隊擔任警務員，利用職務上機會，虛偽填載員警超勤時數統計表，製作勤務督導報告，分別虛報9小時、4小時，共計溢領13小時超勤加班費。
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警大76期畢業的李辯稱，剛到職業務不熟悉，因在辦公室內處理其他業務，未實際去督導，怕未實際執行督導，遭懲處才會犯案。
法院認為，李在偵查中自白，繳回犯罪所得，（起訴認為溢領2876元，繳回15636元），且犯罪所得在5萬元以下，依法減刑兩次。但身為警職巡官，忘卻其職責，無視法律嚴厲禁制，利用職務機會詐取財物，損害政府機關廉潔，雖詐得款項非鉅，但仍有相當程度破壞官箴，影響人民對公權力之信賴，不得用刑法59條減刑。
合議庭認為，李坦承全部犯行，案發後自我檢視超勤申領資料、主動向服務單位辦理繳回犯罪所得，並撰寫公文報告向服務單位致歉，認為犯後態度良好。李一時失慮而罹刑典，歷經偵審程序應知所警惕，慎重行事，全案依貪汙罪判處1年10月，緩刑3年，褫奪公權1年。
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