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中市警官涉司法詐欺案 檢方聲請羈押

2019-10-30 15:31中央社 台中30日電

台中市警察局第四分局白姓警務員，遭檢舉涉及司法詐欺案件，調查局昨天到市警局與白男的住處搜索，並帶回白男與同樣擔任警職李姓妻子偵辦，檢方今天聲押白男，李女則請回。

台中地檢署今天表示，全案仍在偵辦中，白姓男子涉及貪污罪嫌，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，他的妻子則請回，法院下午將召開羈押庭。

白姓男子原先在台中市警察局犯罪預防科擔任警務員約2年，今年7月被調派至台中市警察局第四分局交通組服務，他的李姓妻子目前也在台中第四警分局秘書室擔任警務員。

檢方日前接獲檢舉指出，白男在市警局服務期間，疑似涉及司法詐欺案件，檢方昨天指揮調查局台中市調查處人員，前往市警局、台中第四警分局與兩人位於彰化的住處搜索，並將兩人帶回偵辦。

台中市警察詐欺

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