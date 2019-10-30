「黑道急救站」千金當密醫被判刑 男星當股東也有罪

2019-10-30 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



演出國軍劇「最好的選擇」的28歲男演員古貿瑜，投資台北市「比妳美」醫美診所並擔任診所店長，但一名周姓小模術後身體不適提告，爆出醫療官司。檢方發現負責動刀的診所負責人劉恬嘉沒有醫師執照，依違反醫師法等罪嫌，今年4月起訴劉恬嘉、古貿瑜、顏乾輝等3名診所人員；台北地方法院今天宣判，依違反醫師法判劉恬嘉1年徒刑，沒收26萬7624元不法所得；顏乾輝判6月徒刑，可易科罰金，併科50萬罰金；古貿瑜被判4月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

提告的周姓小模是「比妳美」的員工，當初經古貿瑜介紹進入診所上班，為了想瘦大腿及臀部，又不希望由男醫師操刀，協調後由劉恬嘉負責。周女術後身體不適，控告所方涉嫌業務過失傷害。

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台北地檢署去年7月12日指揮台北市刑警大隊與衛生局人員赴診所搜索，查扣上百樣藥品、病歷、帳冊等物品，並約談古、劉女2人，複訊後諭令劉女以10萬元、古以5萬元交保。

檢方訊時，劉女否認從事醫療行為，但承認進行「引流」；古貿瑜則辯稱，不知道劉女無牌，未參與醫療過程，他負責公關行銷，其他2名投資人管帳與診療。檢方認為，劉女進行手術行為，但沒醫師執照，依法起訴。