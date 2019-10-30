性侵越南逃逸女移工被判刑 二審改判公訴不受理

2019-10-30 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



蘇姓男子媒介越南女移工「莎莎」（化名）打工6日，他向雇主收費1萬2200元，僅交付她4800元，並恐嚇「妳是逃逸移工妳知不知道」，性侵她得逞，經被害人報警查獲，一審依強制性交罪將他判刑4年2月。蘇不服提起上訴，於今年10月21日死亡，台中高分院撤銷一審判決，改判公訴不受理。

檢審指出，蘇男明知任何人不得媒介外國人非法為他人工作，卻以他的行動電話為聯絡工具，自稱「欣誠人力資源管理」負責人，委由不知情越南逃逸移工「春武」2017年9月19日以越南文在社群網站臉書公開社團刊登徵求看護工。

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越南移工「莎莎」閱得訊息後，撥打電話給蘇男表示欲應徵看護工作，蘇男明知她是逃逸移工，仍於駕車搭載她去雇主家，媒介她自9月20日晚上7時許起至同年9月26日晚上7時許，受雇於不知情的顏女，從事照顧顏女的婆婆工作。

「莎莎」共工作6天，每日薪資1700元，另加收車馬費2000元，共計1萬2200元費用，由蘇向雇主收取後，蘇從中抽取7400元後，僅轉交4800元與她，而取得7400元利益。

蘇男同年9月26日晚間，因不欲讓雇主與「莎莎」知悉他向雇主收取金額與實際給付她薪資間的落差，乃要求她搭乘他的車輛離開後再結算薪資給她，等她上車領得薪資4800元後，搭載她沿荒僻路線行駛。 蘇沿途向她恫稱「妳是逃逸移工妳知不知道？」，將車輛停放在台中市大安區大甲溪北側防汛道路某處四下無人的路旁，不顧她表示正值生理期，強行性侵害得逞。

隨後，蘇駕車載「莎莎」至台中市清水區國道4號高速公路甲南交流道下紅綠燈路口處，讓她下車，被害女將遭性侵之事告訴友人，在友人幫助下，於9月27日主動向警方投案表明逃逸移工身分，並報警處理，經警查獲蘇男。