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林國慶質疑法官立場 嘉義地院：會公平審判

2019-10-30 15:02中央社 嘉義市30日電

前立委林國慶出庭，希望法院趕緊審判。聯合報記者李承穎／攝影
前立委林國慶出庭，希望法院趕緊審判。聯合報記者李承穎／攝影
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前立委林國慶被立委陳明文提告妨害名譽，嘉義地方法院今天開庭，林國慶對法官的弱勢說法，認為立場偏頗，嘉義地院回應法官用意是被告會受到公平審判，沒有哪一方是弱勢。

民進黨籍立委陳明文對林國慶在選舉造勢場合、臉書直播方式的不實言論及謾罵，提出妨害名譽告訴，嘉義地檢署9月間偵結起訴。嘉義地方法院今天開庭進行這起案件的準備程序。

林國慶表示，當時講話的原意被曲解，雖然坦承有說過這樣的話，但不認為有構成妨害名譽，因為陳明文是公眾人物，他的行事作風，可受社會公評。

林國慶當庭也希望法官不用再進行後續的審理程序，可以直接判決，因為這起案件是政治性的法律問題，既然檢方偵查都不接受所陳述的意見，最後也被起訴，因此，才會認為可以直接判決，不要浪費司法資源。

另外，開庭時，林國慶一直陳述自己是小老百姓，無法對抗握有權力的立法委員，法官則希望他「不要把自己當作是弱勢」，林國慶認為法官心中已有立場上的偏頗。

林國慶開庭後受訪指出，提告人身分是立委，對造雙方關係，自己當然就是弱勢，那法官開庭怎麼會講這種刺激的話語，那表示法官心中已有立場上的偏頗；自己也請求法官直接判決就好，該關就關。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔表示，被告林國慶在法庭上對於程序有所誤解，自認受到檢察官的起訴是遭受國家不當的對待，法官的用意是說明在法庭上無論是檢察官或是被告，都是平等的，被告會受到公平審判，沒有哪一方是弱勢。

對於林國慶當庭希望法官直接判決說法，審理法官認為，後續還有審理程序須進行，不是被告說了算。

林國慶自去年1月至3月，分別在民進黨嘉義縣長初選造勢場合、電視台政論節目、透過臉書（Facebook）直播方式，對陳明文所涉及的民雄污水下水道弊案，發表不實言論，以及對個人謾罵。

陳明文對林國慶的不實言論及謾罵提出告訴，內容包括「把人性騷擾沒事；貪污歪哥也沒事情；判刑確定，竟然不上訴，因為他喬到不用關了」等不實言論，另還謾罵陳明文「臭卒仔、垃圾人」等語。

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