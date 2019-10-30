獨／仰德大道車禍驚爆驗車廠收賄 檢調全台大搜索
2019-10-30 14:26
聯合報 記者張宏業
／台北即時報導
陽明山仰德大道2017年發生混凝土泵浦車失控，連撞22輛汽機車，造成內4死8傷慘劇，肇因為水泥車手煞車系統早被拆除，手煞車形同裝飾品，加上車輛超重、傳動軸行駛間脫落，導致水泥車下坡重力加速度衝撞釀禍，調查局追查發現，全案是因業者透過驗車黃牛行賄代驗廠，代驗廠明知車輛改裝，卻放水護航，且全台有多間代驗廠疑有相同弊端，今天在全台同步大搜索。
據了解，士林地檢署今天指揮調查局台北市調查處、北機站、廉政署等單位，兵分多路在北中南地區搜索鴻涌汽車代驗廠等業者，由於汽車代驗廠是廣義公務員，收紅包行為屬於違背職務收賄罪，因此以貪汙罪論處，預計約談業者、驗車黃牛偵訊。
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據調查，一般來說，汽車代驗廠驗收混凝土泵浦車行情價是600元，但檢調追查，代驗車黃牛每次都以1萬2千元不等代價，買通鴻涌等代驗廠放水護航，且此一行為行之有年，確切收賄時間還要等查扣物證釐清。
2017年7月19日，由阮英貴駕駛信詠的水泥車搭載2名助手，從淡水載水泥到陽明山永公路工地，行經仰德大道3段下坡路段，以超過80公里時速，將前方何宗益駕駛的休旅車推撞到對向，再撞擊對向機車騎士翁竟期、陳羿陵，阮英貴與3人當場慘死，現場慘不忍睹。
當時水泥車衝撞700公尺後才停止，車上助手江金水雖跳車逃命但受傷，另7名用路人也被撞傷，路邊4棟民宅慘遭波及。
士檢調查認定，水泥車手煞車系統早被拆除，加上車輛超重、傳動軸行駛脫落，3大致命原因導致水泥車釀禍，去年依業務過失致死罪，起訴水泥車所屬信詠公司負責人陳美蘭及維修員盧志宏。
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