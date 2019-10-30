從眼鏡到廠房都有 11月5日到宜蘭執行分署搶拍
2019-10-30 14:00
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
法務部行政執行署宜蘭分署「123聯合拍賣」11月5日下午3點舉行。
宜蘭分署今天指出，將拍賣的有宜蘭縣羅東轉運附近的空地、新北市金山區工廠廠房等共17筆不動產、還有小貨車1輛、名牌偏光眼鏡、運動太陽眼鏡、諸多公司股票等，民眾可以搶標。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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宜蘭分署表示，這項108年度11月的「123聯合拍賣」中，特地推出羅東轉運站附近空地，拍定後點交的土地1筆，不動產位置佳。
宜蘭分署表示，拍賣的新北市金山區廠房，已停工多年，依地籍圖及現場勘察結果，主要臨路約12公尺寬台2線陽金公路為主，近鄰有臺大醫院金山分院、金美國小、金山國小及金山國中，已降至合理價格，有意投標的民眾，可採通訊投標，不一定親臨現場投標。
宜蘭分署提醒，「123聯合拍賣日」標的有興趣或想進一步瞭解通訊投標，可上宜蘭分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw/mp042.html）瞭解。
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