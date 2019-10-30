只能選林蔚山這9人？ 高院判大同股東會決議無效

2019-10-30 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



大同公司前年5月舉行股東會，長達5小時才結束，當時創下近10年來最長紀錄，但欣同投資顧問公司提起確認股東會決議無效訴訟，高等法院今確認5月11日股東常會關於「重要決議事項四、董監事選舉：改選董事9 席，含獨立董事3 席，新任董事如下：董事：林蔚山，林郭文豔，董事大同大學法人代表人張益華、陳守煌、蔡勝文、李龍達，獨立董事蘇鵬飛、劉宗德、吳啟銘」決議無效。

欣同投資顧問公司的主張，2017年2月17日公告5月11日召開股東常會以改選董事，和持有股份總數1%以上股東提名董事等事宜，而欣同公司、陳麗卿、虞金榜、徐金藍4人合計持有大同1.7%股份，因此提名楊永明、林宏信（皆欣同公司代表人）為董事候選人、林鵬良為獨立董事候選人，並依當時的公司法規定檢附相關資料。

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大同公司前年3月29日召開董事會審查被提名人資格，決議只將林蔚山，林郭文豔，董事大同大學法人代表人張益華、陳守煌、蔡勝文、李龍達，蘇鵬飛、劉宗德、吳啟銘等9人列入董事、獨立董事候選人名單，並以「檢附文件不齊備」為由，剔除楊永明3人的候選人資格，楊等3人沒能納入提付表決的董事、獨立董事候選人名單，股東會因此依大同所提出的候選人名單，選舉林蔚山等9人為董事、獨董。

欣同投顧認為董事會、股東會決議違反去年8月1日修正前的公司法規定與股東平等原則，依公司法第191條規定自屬無效。而大同沒將楊永明等3人列為董事、獨立董事候選人，欣同投顧也認為召集程序、決議方法違法，依公司法第189條規定，也應該撤銷；先位訴請確認股東會決議為無效，備位訴請撤銷股東會決議。

高院民事庭認為，修正前的公司法只須被提名人提出當選後願任董事的承諾書，楊永明、林宏信雖是以欣同公司法人代表人的身分被提名為董事候選人，僅須提出文書即可，沒必要另提「法人股東欣同公司」出具的當選後願任董事承諾書、無第30條規定情事的聲明書。

而公司法也規定，法人股東欣同公司應提出持有的股份數額證明文件，但沒限定證明文件的形式，欣同公司已提出證券帳戶的證券餘額查詢單，足以作為持有股數的證明，獨立董事候選人林鵬良無須提出持股證明文件。楊永明等3人已提出修正前公司法所規定的相關證明文件，高院認為沒有「檢附文件不齊」的狀況。

董事會以楊永明3人檢附文件未齊備為由，把3人自董事、獨立董事候選人名單剔除，只將林蔚山等9人列入董事、獨立董事候選人名單，高院認為違反修正前公司法規定，董事會決議無效。

因股東會是依據董事會提名林蔚山等9人為候選人的違法決議選舉林等9人為董事、獨立董事，效力無從切割，高院也認定股東會決議無效。高院指出，股東只能選大同公司提名的林蔚山等9人為董事、獨董，沒辦法選其他人，這是對提名股東加諸法律所無的限制，違法排除少數股東的提名權，股東會決議違反股東平等原則，判欣同公司先位請求有理。本件得上訴。