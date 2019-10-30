屏東來義鄉長竇望義涉賄選 判當選無效確定

2019-10-30 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



屏東縣來義鄉長竇望義遭控去年授意樁腳以3000元協助買票，落敗的對手莊姓男子事後提出當選無效之訴，竇望義辯稱是個人行為、事先不知情。但一審認為，樁腳在他不知情下自行出資買票違反經驗法則，判當選無效，二審高雄高分院今天上午駁回上訴，維持判竇當選無效，全案確定。

據了解，國民黨籍竇望義（62歲）去年底拚連任來義鄉長，對上無黨籍參選的莊姓男子，以97票之差勝出，不過檢警事後偵辦竇望義的樁腳林姓男子涉以3000元幫他買票，一審依犯交付賄賂罪判林1年8月徒刑、宣告緩刑4年，全案上訴中。

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落敗的莊姓男子也對竇望義提當選無效之訴，主張賄選是經過竇的授意，林姓男子才於去年投票前1天、11月23日上午10點多到來義鄉南和村某工地，以每票1000元賄選，當場拿3000元給林的姑媽。

竇望義辯稱，林姓男子不是競選團隊成員，林應訊時也沒證實受他指示才行賄買票，純粹是個人行為跟他無關

合議庭認為，林姓男子則於刑事偵查、審理過程都承認賄選，稱「我自己出錢買票」，但林是竇望義姪女的丈夫，平時開怪手經濟並不寬裕，難以想像只是普通親戚卻願意無端奉獻，此說法有替竇望義迴護的嫌疑。