怕到要閉眼過新馬站 普悠瑪傷者求法官:可以不要再來嗎

2019-10-30 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



去年1021造成18死、2百多人受傷的普悠瑪列車重大事故，宜蘭地檢署起訴司機員尤振仲等3人，宜蘭地方法院今天第3次開庭，傳喚尤振仲等3名被告與47名被害人出庭，尤等3人及4名被害人親自出庭。

出庭的古姓婦人難過地說，一年多前，父親過世，她與4孩子回台東奔喪，當天因搭錯車，搭上這列事故普悠瑪，5人坐在第3節車廂，全都受了傷，現在都還治療中。

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「要不是媽媽過世，自己絕對不敢再搭火車！」古婦表示，事故一年多來，自己在台北工作，再也不敢搭火車回台東，因為太害怕了，而最近因媽媽過世，要回台東奔喪，因沒辦法開車，回家的路只有搭火車，沒有辦法，只好忍住害怕，搭了火車，但是經過事故的新馬車站，都不敢看。

「會怕！」列車事故坐在第6節車廂中的呂姓男子在法庭上表示，他不去告台鐵局，因為平安就好，雖然自己的傷還沒有很好，但好不容易平靜下來，卻為了開庭，還要搭火車到宜蘭，偏偏今天從台東搭到宜蘭的又是普悠瑪號列車，因為會怕，知道快要到事故現場的新馬車站，就閉上眼睛。

他當庭求法官說：「可以不要再來了嗎？」

今天開庭中，檢察官再陳述起訴尤振仲等人理由與證據；尤振仲則要求應該還原所有原始檔錄音檔等記錄；審判長表示，監視錄影與還原等證據調查都可提出。