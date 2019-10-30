欠880萬稅款健保費死不繳 鐘表公司老闆被當場管收

2019-10-30 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



台北市八德路四段名表商「瑞鑫鐘錶」負責人陳慶豐積欠稅款和健保費共880萬餘元，還成立「瑞興鐘錶」企圖混淆視聽，但行政執行署台北分屬發現陳曾多次提領現金，兒子還擁有哈雷機車，因此認定陳隱匿資產拒絕繳錢，昨天向台北地方法院聲請管收獲准。

台北分署表示，「瑞鑫鐘錶」2008年登記營業，掛名負責人是陳的母親，實際負責人則是陳，但瑞鑫陸續積欠營業稅款、健保費多達880萬餘元，國稅局2013年移送行政執行署執行；但瑞鑫2014年間停止營業，並由陳的長子在同一地點成立讀音相似的瑞「興」公司，繼續販售鐘表、珠寶和飾品，事後瑞興負責人再更改成陳的次子，但兩家公司均由陳實質掌控公司業務、營運和資金。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台北分署指出，瑞鑫公司雖沒有財產可以執行，但瑞興公司名下有店面所有權，市價不斐；瑞興公司2014年至2019年光信用卡請款金額多達7000萬餘元，可見公司營運狀況良好，並非沒有付款能力。

行政執行署多次和陳慶豐協商清償，但他拒不配合，供稱瑞興公司和他個人、家人生活困難，積欠高額民間債務，才沒有能力清償稅款和健保費；但執行官調查發現，陳多次提領現金，金額達1000萬餘元，且陳的次子擁有哈雷機車、多筆高額一次繳清的美金保單，近一年信用卡刷卡額每月達5、6萬元，用途多為網路購物、旅遊及百貨公司消費。

台北分署認為，陳有隱匿財產的情形，昨天向台北地方法院聲請管收；法官認定陳確實有能力清償稅款和健保費，卻隱匿處分鉅額公司資產情事，裁定准予管收。陳當場也無法提出清償方案，因此當天解送管收所執行管收。

台北分署呼籲，民眾滯納稅捐費用或罰鍰，應依規定繳納，也勿以人頭作為脫免責任的手段，如經查獲利用人頭，並有處分或隱匿財產等事由，必將強力執行聲請管收，以落實公權力，確保國家債權。