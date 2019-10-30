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海巡署9人涉虛報線民費A錢去餐敘買酒 貪汙罪嫌起訴

2019-10-30 12:32聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

海巡署淡水海巡隊第三偵緝組主任葉振盛等9名人員，涉嫌挪用公款，在8年內偽造103筆刑事辦案費，沒有從線民取得情資，卻把經費用來組上餐敘、買酒，不法所得多達43萬餘元。士林地檢署昨日偵查終結，全案依照貪污治罪條例起訴，葉等9人昨日也遭即刻停職處分。

起訴指出，時任第三偵緝組主任葉振盛、小隊長翁保守、組員莊明德、張育維、廖信凱、陳伯勳、許家瑋、李鴻瑋、何宗叡等9人，在承辦案件時，並沒有透過線民（諮詢人員）取得情資，也沒有實際和線民餐敘、送禮，卻偽造文書詐取刑事辦案費。

除可核銷的差旅、誤餐、偵蒐所需物品品、鑑驗費用外，申請的核銷經費尾款作為「公積金」，用來餐敘、買酒、買茶葉，送禮給友軍警察單位;2014年9月起，公積金改為均匯入張的薪資帳戶，此帳戶宛如一個「小金庫」。

士檢去年4月19日發動搜索，清查出2009年起至2017年，8年間的刑事辦案活動費，共有103筆核銷經費，並沒有實際和線民用餐、送禮，反而是用來組上餐敘、買威士忌皇家禮炮等吃喝玩樂行為。

海巡隊規定，刑事活動費便餐（餐敘）費，限於提供犯罪線索民眾，每餐最高2千元、禮品費3千;103筆經費金額約落在2千至5千元，共計達43萬餘元。廖等組員均曾從事核銷業務之人，核銷單據須經主官核准，附上發票收據等支出憑證，經組主任核章，陳報核銷。

翁稱，偵緝組案件若是配合其他機關查獲，不會說是線民提供的情資，並曾提供空白收據給核銷承辦人，組員都知道申報刑辦費金額超過實際花費，多出的部分會當成「公積金」。其他組員也稱，公積金有赤字，主任有提過可以多報刑案費，小隊長有提醒要在工作日誌上寫與儲備人脈會晤。

檢察官認為，葉等9人涉嫌利用職務機會詐取財物，全案依照貪污治罪條例第5條第1項第2款起訴。另，陳等3人經查為實際經手核銷業務，以不起訴處分。

海巡署第二淡水海巡隊第三偵緝組爆發貪汙弊案。圖／本報資料照片
海巡署第二淡水海巡隊第三偵緝組爆發貪汙弊案。圖／本報資料照片
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海巡署情資貪污

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