臉書對嗆腐蛆爛肉、吃喝海軍 兩人互賠3萬扯平

2019-10-30 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



海軍左營後勤支援指揮部朱姓電焊技術員，和曾任鐵工廠助理場務員的李女，為發放N95口罩一事起爭執，兩人前年底互在臉書「靠北長官2.0」飆罵；朱公開指謫李「吃喝海軍40年」、「不幹事退休」，李則反擊影射他是「海軍腐蛆爛肉」。雙方氣憤不平，一狀告上法院，橋頭地院判兩人互賠對方3萬元，可上訴。

判決指出，朱男疑因領取N95防護口罩一事與李女鬧不愉快。李女退休後，前年在臉書「靠北長官2.0」發現一則貼文寫道，「我要靠北阿露米工廠的這幾個阿婆僱員」，暗罵「這麼多年來，天天不用上班還乾領納稅人的錢」，李於是留言反諷「被汰除還進入造船廠汙染工作人員」「耳朵聽力只有三分」、「只是個備取人」、「50幾歲了才進場」，甚至直罵「你是海軍腐蛆爛肉」。

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朱男服役期間因演習槍砲聲震傷耳膜，也是在50幾歲以備取身分考入鐵工廠，他覺得李女留言特徵在在針對他，於是不滿反擊，「妳吃喝海軍40年，海軍沒有欠妳什麼，沒妳的鐵工廠變得更好」，還批評「不幹事退休，海軍還要付妳200多萬元」，最後甚至猛酸「你年紀大了，BMI又超標，脾氣別這麼大」。

朱男、李女在「靠北長官2.0」開罵砲火不斷，朱男自認在社會鄉里及左支部工作單位享有一定聲望，現無端遭謾罵，害他名譽受到極大傷害，李女也認為上述留言嚴重侵害個人社會評價，兩人分別求償50萬元、30萬元，並均要求對方在個人臉書公開登載道歉啟事1周。

法官審理認為，李女留言字句都是具攻擊性的謾罵言論，且只要是鐵工廠人員，幾乎都能從留言所指涉的特徵，判斷所指涉對象是朱男，有可能害朱男受到他人鄙視、嘲笑；至於朱男留言，確實也可能害李女精神產生痛苦。綜合考量後，判朱男、李女應互賠對方3萬元較為適當。