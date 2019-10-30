台中市警務員涉貪瀆？中市警局：不宜對外發言

2019-10-30 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市第四警分局白姓警務員遭檢舉任職犯罪預防科時涉貪，檢調昨天清晨7時許，前往彰化白的住處帶回他及妻子，台中市調處也在市警局督察室陪同下，前往四分局秘書室、交通組，調閱相關資料。據查，檢調昨天深夜訊問兩人後，白妻無保請回，檢方今天聲押白。台中市警局表示，不宜對外發言。

據透露，白姓男子與妻子都是台中市警局兩線二星的警務員，白在今年7月1日調任台中市第四警分局交通組，在調任第四警分局前在台中市警局犯罪預防科任職，任職約2年餘，白在調任四分局後，因表現獲長官肯定，已安排白接任分局秘書室新聞聯絡人工作，預定11月初上工，未料「東西都還沒搬」，白就因涉案，被帶回調查。

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據查，檢調昨天清晨7時許就前往白位於彰化市的住處帶人，隨後又在台中市警局督察室的陪同下，前往白與妻子目前任職的台中市第四警分局秘書室、交通組調取薪資帳戶等相關資料，以釐清案情。

據透露，白的李姓妻子在第四警分局秘書室已任職2年多，平時表現良好，同事都形容她是「很單純的人」，不知為何她與丈夫會涉嫌違反貪污治罪條例的相關規定。