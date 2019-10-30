中市兩線兩星警官疑涉貪瀆 檢察官聲請羈押

2019-10-30 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



台中市警四分局秘書室白姓警務員遭檢舉疑涉「司法詐欺」，昨經台中地檢署檢察官指揮法務調查局台中市調查處人員前往四分局搜索後，傳訊兩線兩星的白姓警務員及任職同分局的李姓妻子，漏夜偵訊後，檢察官認為白姓警務員涉嫌貪瀆重大，今天中午向法院聲請羈押，他的妻子請回，全案由法官審理中。

據了解，兩線兩星的白姓警務員疑涉貪瀆不法，檢察官昨率調查官前往台中市警四分局搜索及傳訊，除帶回白姓警務員外，並以證人身分帶回李女，至台中市調查處漏夜偵訊，今天上午經檢察官複訊後，認為白姓警務員涉嫌貪瀆重大，中午向台中地院聲請羈押。

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