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被陳明文告妨害名譽 林國慶：小人物無法對抗國家機器

2019-10-30 11:19聯合報 記者李承穎／ 嘉義市即時報導

前立委林國慶在直播節目中辱罵立委陳明文，檢方依妨害名譽罪起訴，嘉義地院今天上午開庭，林國慶說，這是政治特殊事件，國家機器都動起來，被少數人掌控，他一個小人物無法對抗，請法官直接審判，「該關就關」。法官指出，仍要按法律進行，無法省略開庭程序。

起訴指出，林國慶因陳明文涉及嘉義縣民雄鄉民雄汙水下水道弊案，去年1月到3月間在選舉造勢場合、臉書和政論節目中，指陳明文「垃圾人」、「臭卒仔」和「貪汙、歪哥也沒事」等語。

林國慶出庭時說，當時陳明文因貪汙案被收押，後來因廠商沒賺錢，才改為洩密罪判刑，但在小老百姓眼裡，就是貪汙，且他在節目上是說，「若陳明文不告我，就是臭卒仔」，但陳明文已告他，證明他不是臭卒仔，不構成誹謗。

法官今天召開準備程序庭，屢次詢問林國慶是否同意檢方起訴提出的證據，當作法院參考依據？但林國慶說「都起訴我了，怎能說同不同意？」、「我只是小老百姓，無法對抗」等語，法官說，只是要問同不同意，不必一直把自己說成弱勢。

林不滿地說，法官是否心裡已有定見？對方是中華民國的立委，他只是一介庶民，怎能不是弱勢？法官說，是要表達同不同意都可以直接陳述理由，並非心有定見。

林說，他客觀上有講這些話，但原意被曲解，不構成犯罪，陳明文是公眾人物，只是對作風評論，不承認犯罪。

林國慶也詢問法官能否直接審判，他投入嘉義縣山區立委選舉，選務繁忙，希望到選舉後再開庭；法官指出，可以具狀陳述請假理由。

前立委林國慶出庭，希望法院趕緊審判。記者李承穎／攝影
前立委林國慶出庭，希望法院趕緊審判。記者李承穎／攝影
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前立委林國慶出庭，希望法院趕緊審判。記者李承穎／攝影
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林國慶陳明文

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