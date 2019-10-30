遭爆被姑姑愛將周柏吟劈腿 張嘉郡緩頰男方光明磊落
2019-10-30 11:05
聯合報 記者李京昇
、陳雅玲
／雲林即時報導
雲林縣政府前新聞處長周柏吟被爆出與國民黨雲林海線立委參選人張嘉郡交往中，今天有爆料周柏吟劈腿一名電視編劇女子，張嘉郡今天受訪坦承「與周柏吟交往中」，並希望大家多關心國家大事。
去年底張麗善當選雲林縣長後，周柏吟加入雲林縣府團隊擔任新聞處長，但今年9月底辭職投入輔選，爆料指出周柏吟今年初認識一位電視台女編劇，雙方互有好感而且經常透過網路相互關心，周自稱單身並在今年8月時和女方發生關係，女方經朋友告知才得知周柏吟早就和張嘉郡交往密切，根本是劈腿欺騙感情。
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張嘉郡說，去年姑姑、縣長張麗善參選時與周認識，雙方一直都是朋友關係，也都有好的印象，與周是最近才開始交往中，她認識的周很真心、光明磊落，事情的始末她也知悉，謝謝眾人關心，這是私人感情，盼望大家多關心國家大事；媒體問到會不會影響選情，她表示，這是私人領域，與選情並無關聯。
周柏吟表示，他是辭去新聞處長之後才與嘉郡交往，但張嘉郡很無辜，這是他自己感情問題，他願意好好面對沒有迴避，但如果有其他政治目的或串聯，他認為是模糊焦點也不太好。
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