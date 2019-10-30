親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

未來事件交易所：蔡英文、韓國瑜 雙方差距$2.24

遭爆被姑姑愛將周柏吟劈腿 張嘉郡緩頰男方光明磊落

遭爆被姑姑愛將周柏吟劈腿 張嘉郡緩頰男方光明磊落

2019-10-30 11:05聯合報 記者李京昇陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣政府前新聞處長周柏吟被爆出與國民黨雲林海線立委參選人張嘉郡交往中，今天有爆料周柏吟劈腿一名電視編劇女子，張嘉郡今天受訪坦承「與周柏吟交往中」，並希望大家多關心國家大事。

去年底張麗善當選雲林縣長後，周柏吟加入雲林縣府團隊擔任新聞處長，但今年9月底辭職投入輔選，爆料指出周柏吟今年初認識一位電視台女編劇，雙方互有好感而且經常透過網路相互關心，周自稱單身並在今年8月時和女方發生關係，女方經朋友告知才得知周柏吟早就和張嘉郡交往密切，根本是劈腿欺騙感情。

張嘉郡說，去年姑姑、縣長張麗善參選時與周認識，雙方一直都是朋友關係，也都有好的印象，與周是最近才開始交往中，她認識的周很真心、光明磊落，事情的始末她也知悉，謝謝眾人關心，這是私人感情，盼望大家多關心國家大事；媒體問到會不會影響選情，她表示，這是私人領域，與選情並無關聯。

周柏吟表示，他是辭去新聞處長之後才與嘉郡交往，但張嘉郡很無辜，這是他自己感情問題，他願意好好面對沒有迴避，但如果有其他政治目的或串聯，他認為是模糊焦點也不太好。

雲林縣府新聞處前處長（左）傳出與雲林立委參選人張嘉郡交往，但被爆料劈腿。圖／擷取...
雲林縣府新聞處前處長（左）傳出與雲林立委參選人張嘉郡交往，但被爆料劈腿。圖／擷取至周柏吟臉書
分享
雲林海線立委參選人張嘉郡（中）今天受訪證實與周柏吟交往。記者李京昇／攝影
雲林海線立委參選人張嘉郡（中）今天受訪證實與周柏吟交往。記者李京昇／攝影
分享

張嘉郡張麗善

相關新聞

2連霸前高雄縣議員拚市議員 涉賄選慘判3年8月

2019-10-30 10:54

街頭狂飆撞死3人 二審依「有無致死」2人刑度差一半

2019-10-30 10:27

BMW愛車洗噴油嘴卻引擎受損 汽車維修公司判賠確定

2019-10-30 10:18

陳菊市府環保局前局長李穆生洩密 判撤職、停任1年

2019-10-30 09:56

佯稱投資泰國房產吸金逾4億元 北聯幫主遭聲押禁見

2019-10-30 01:47

佯稱投資泰國房產吸金逾4億元 台東前市長移送漏夜偵訊

2019-10-29 23:03

佯稱投資泰國房產吸金逾4億元 本土劇男星30萬交保

2019-10-29 22:33

警專前3名畢業 洩密幫同學毀前程

2019-10-30 00:08

吸金4億 約談台東前市長、北聯幫主

2019-10-30 00:04

君鴻酒店馬拉松式點交未完 30日再續

2019-10-29 22:18

被陳明文告妨害名譽 林國慶：小人物無法對抗國家機器

2019-10-30 11:19

公益揭弊者保護法今協商 吹哨人：別硬把我打成烈士

2019-10-30 10:51

持啤酒罐砸警車洩恨 清潔工酒後鬧事處拘役40日

2019-10-30 10:19

放生別人養的鸚鵡 女竟辯怕被流浪貓狗咬

2019-10-30 10:17

女兒留學英國等費用340萬 老媽訴請返還被駁回

2019-10-30 07:42

潤寅詐貸百億案 檢聲押禁見第14人

2019-10-29 21:56

淡水海巡隊涉嫌挪用公款 8人依貪汙起訴

2019-10-29 18:06

北市檢舉達人年舉發千件 柯文哲詫異：他沒在做事嗎？

2019-10-29 17:32

沖冷水、噴殺蟲劑虐死公公因病「無罪」 高院查病歷

2019-10-29 16:59

潤寅詐貸百億案 主嫌胞弟疑牽線律師遭約談

2019-10-29 16:44

假送貨真詐財 竊盜慣犯遭起訴詐欺等罪

2019-10-29 16:36

30歲女摸走愛心零錢箱50元 付出100倍代價

2019-10-29 14:56

幫助詐欺獲新台幣6萬報酬 判他賠被害人美金21萬

2019-10-29 14:34

假冒衛生局人員向民眾抽血 警逮6嫌送辦

2019-10-29 14:30

與丈夫簽署賄選就離婚？ 她仍遭判當選無效確定

2019-10-29 14:13

解聘懷孕美籍女師涉歧視挨罰 補習班提行政訴訟敗訴

2019-10-29 13:36

手比「3」收30萬茶葉罐 前新北議員貪汙遭判刑6年

2019-10-29 12:53

懷疑「法學背景」市議員關說吳思遠 醫師遭苗博雅提告

2019-10-29 12:40

影／他上網為韓國瑜徵攝影師 卻接到五字經辱罵電話

2019-10-29 12:35

補習班辱罵學生遭轉傳 涉嫌討拍抹黑對手被提告

2019-10-29 12:16

金曲新人獎茄子蛋告有料音樂侵權 負責人再獲不起訴

2019-10-29 12:06

廠商招待喝花酒 證交所前電腦部經理遭起訴

2019-10-29 11:44

影／賭場熟知全台警察掃蕩專案 凍未條偷偷營業被破獲

2019-10-29 11:35

員警好奇心作祟偷查正妹個資 偽填「因公」遭起訴

2019-10-29 11:09

中國民進黨張秀葉等人違法收受政治獻金 再遭起訴

2019-10-29 10:38

80歲老翁駕車壓死20歲軍人 一審判刑6月緩刑2年

2019-10-29 10:22

影／注意！不禮讓視障者罰更重 最高會吃7200元罰單

2019-10-29 09:59

罵人「下夕下井」無罪大逆轉 二審改判罰金1萬元

2019-10-29 09:44

興大學生騎機車遭撞死 賓士車駕駛看一眼轉身逃逸

2019-10-29 09:28
看更多

熱門文章

把乳房、陰道做成標本還要死者「報平安」 家屬：人渣

2019-10-29 14:23

影／賓士撞死興大生畫面曝光 賴姓嫌犯是毒品通緝犯

2019-10-29 16:38

絕對是親生！她秀父母婚紗照 網一看驚：根本複製貼上

2019-10-29 20:49

手比「3」收30萬茶葉罐 前新北議員貪汙遭判刑6年

2019-10-29 12:53

年輕警洩密給毒蟲 檢起訴並建請從重量刑

2019-10-29 14:48

陳菊市府環保局前局長李穆生洩密 判撤職、停任1年

2019-10-30 09:56

撞死興大學生的賴嫌到案 中檢不必聲押將直接發監

2019-10-30 00:04

興大生被撞死 死者父哽咽：不敢想兒子被撞時有多痛

2019-10-29 17:27

訂外送卻火速送達？外送員吐「驚人真相」 讓他超崩潰

2019-10-29 19:51

女兒留學英國等費用340萬 老媽訴請返還被駁回

2019-10-30 07:42

大樓保全員攙扶喝醉女子返家 伸狼爪抓褲底遭法辦

2019-10-29 18:12

影／涉開賓士撞死興大學生 警方策動賴姓男子晚間到案

2019-10-29 20:44

涉撞死興大學生 賴姓男子到案坦承毒駕

2019-10-29 21:28

影／賓士撞死興大生 車主坦承：車上K他命「是我的」

2019-10-29 16:33

佯稱投資泰國房產吸金逾4億元 本土劇男星30萬交保

2019-10-29 22:33

女子清晨在街頭哭泣 南警主動關懷意外查出是通緝犯

2019-10-29 17:03

小男孩撞上健美選手 驚慌表情印在大腿上網友笑翻

2019-10-30 10:39

獨／教唆殺人割陽具通緝犯逃亡多年 重病返台投案

2019-10-30 09:08

影／高雄旗山6車追撞大塞車 1女駕駛送醫

2019-10-29 12:10

興大學生騎機車遭撞死 賓士車主見家屬低頭不語

2019-10-29 14:47

欠醫藥費滯日婦返台後漸康復 夫：看見隧道盡頭的亮光

2019-10-30 09:11

瑞傑招攬投資泰國房產吸金4億 前台東市長、本土劇演員等人交保

2019-10-30 09:20

淡水海巡隊涉嫌挪用公款 8人依貪汙起訴

2019-10-29 18:06

被害人中槍倒地再補1槍 法官認有殺人犯意判刑16年

2019-10-29 16:12

影／撞死興大生的賴姓嫌犯 肇事前KTV店外身影曝光

2019-10-29 18:03

北市檢舉達人年舉發千件 柯文哲詫異：他沒在做事嗎？

2019-10-29 17:32

後龍機車行火災救出6人 住警器、關門2招保命

2019-10-29 18:11

警專前3名畢業 洩密幫同學毀前程

2019-10-30 00:08

少年公墓找供品充飢 暖警供應熱食助返家

2019-10-29 14:52

遭爆被姑姑愛將周柏吟劈腿 張嘉郡緩頰男方光明磊落

2019-10-30 11:05

佯稱投資泰國房產吸金逾4億元 北聯幫主遭聲押禁見

2019-10-30 01:47

撞死興大學生的賴嫌 曾綁架角頭「要命小方」的兒子

2019-10-29 20:05

認識不到24小時、5句話 他就硬上少女得逞？法官覺得怪

2019-10-29 18:04

影／網路瘋傳嘉義中埔看見鬼 警方調查後說真相…

2019-10-30 10:44

前女友睡夢遭拍裸照 新歡寄來才知遇渣男

2019-10-29 15:39

正妹遭男友出賣裸照性愛片 渣男散布還盜女身分徵援交

2019-10-29 16:50

影／他上網為韓國瑜徵攝影師 卻接到五字經辱罵電話

2019-10-29 12:35

佯稱投資泰國房產吸金逾4億元 台東前市長移送漏夜偵訊

2019-10-29 23:03

孕婦急產誤闖淡水老街塞車 幸巧遇帥哥暖警鳴笛開道

2019-10-29 13:23

女子搭火車突然「換氣過度」 乘客相助讓她滿懷感謝

2019-10-29 17:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top