2連霸前高雄縣議員拚市議員 涉賄選慘判3年8月

2019-10-30 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



前高雄縣兩屆的資深議員何堅心，去年參選高雄第5選區市議員遭控以每票1000元賄選，一審認定何堅心在選前3天涉交付30萬給林姓男子向親友買票、另又給曾姓男子2000元賄款，依犯交付賄賂罪判4年半徒刑、褫奪公權4年；二審高雄高分院審理後，今天上午撤銷改判3年8月，褫奪公權4年，仍可上訴。

據了解，無黨籍72歲何堅心曾當過前高雄縣第9、10屆議員，縣市合併後，他去年第3度挑戰第5選區（大社、仁武、鳥松、大樹區）市議員，仍然落敗，投票結束更遭檢警偵辦賄選。

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一審判決指出，何堅心去年11月21日晚間8點多，載著妻子到林姓選民住處，獨自下車入內與林談妥協助尋找願意受賄者共30人，以每票1000元價碼，當場給予30萬元；隔天早上7點多，何堅心再載妻子去找曾姓選民，交付2000元賄選。

何堅心審理時堅持辯稱不認識林姓選民、沒有買票，不過林姓選民認罪，供出案發當天何開休旅車來「要我幫他買50票，我說我沒辦法，他就說不然30票好了，我就同意」，並交付30萬當場清點，其他受賄者也證稱賄款來源是何堅心，加上監視器拍到何的身影，合議庭認為事證明確。