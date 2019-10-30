公益揭弊者保護法今協商 吹哨人：別硬把我打成烈士

2019-10-30 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／即時報導



新竹縣家畜疾病防治所前技士戴立紳2012年因檢舉單位長官公費私用，被法院認定是共犯遭免職，他數度陳情未果，至今仍待業中。民間司改會今在立院朝野黨團協商前開記者會，主張應在公益揭弊者保護法草案「戴立紳條款」中加入溯及既往規定，讓他能夠有機會再任公職。

國民黨立委陳玉珍表示，現在擔任國民黨團司法及法制委員會的委員長，黨團要提出修正動議。法務部可能會阻擋，但修一個法律很不容易，立委是國家良心，這是需要做的事情。「國民黨團立場是會協助司改會提出修正動議，希望民進黨團也可支持。」

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司法及法制委員會將於今日12點30分進行公益揭弊者保護法草案朝野黨團協商，其中行政院版草案第13條第2項讓機關內揭弊者經法院判決免除其刑確定後，可以申請再任公職，以避免公務員擔心丟了飯碗而不敢揭弊，俗稱「戴立紳條款」。

但草案第19條規定本法自公布後一年施行，使得符合草案第13條第2項規定的戴立紳反倒無法適用。因此，司改會呼籲立委應提出修正動議，在草案第19條新增溯及既往條款，讓戴本人也能受新法保障。

司改會指出，經查詢司法院法學資料檢索系統，過去如同戴一樣，因揭弊而被法院判決免除其刑的案件，包含戴在內只有7件，也就是說，如果溯及既往，最多也只有7個人有機會可以申請再任公職。

更何況，依照草案第13條第2項，也僅僅是給予揭弊者申請權利而已，行政機關還是有審查權限，審酌是否准許再任公職。如此不會影響法安定性的制度設計，卻可以深深影響當事人是否有機關擔任公職的重大權利，實在沒有。

戴立紳說，當初我會站出來揭弊，是因為發現弊端，認為有違法就要揭發，這應該是做好事、做對的事。政風人員很直接說我是自首的、站出來揭弊，國家會保護我，不用擔心。但事後我被免職，被懲處得很嚴重。現在如果國家再不保護我，以後誰敢站出來揭弊？

「現在有這個草案，我感到錯愕跟遺憾的是，我沒辦法被法案保護。」我們一再爭取過渡條款，可溯及既往讓過去已經揭弊的人能受到國家保護及平反，「草案第19條加列第2項過渡條款，等於是給我救命解藥。」希望法案通過後，政府機關都能越來越清廉。