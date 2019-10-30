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持啤酒罐砸警車洩恨 清潔工酒後鬧事處拘役40日

2019-10-30 10:19聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南市黃姓清潔工今年1月間因酒後駕車為警攔檢送辦，懷恨在心，相隔不到1個月，在東區一超商前喝啤酒，見市警一分局文化派出所巡邏車經過分外眼紅，手持啤酒鋁罐朝警車駕駛旁座位丟擲，砸中車門及車窗，連路旁民眾也受到驚嚇，員警下車當場查獲，台南地院認黃對於公務員依法執行職務時施強暴，處拘役40日，可上訴。

台南地院審酌，黃因酒後駕車案件為市警一分局員警查獲，不知自我反省，卻因此心生不滿，飲酒時見該分局文化派出所巡邏車行經該處，竟手持上開啤酒鋁罐朝向該警車丟擲，砸中駕駛旁座位車門及車窗，也使路旁行人無端受到驚擾，妨害國家公權力實行，可見其法治觀念淡薄，並不可取。

惟念他犯後終知坦承犯行，態度尚可，現擔任清潔人員賺取生活津貼，及其犯罪動機、目的、手段、犯罪情節與損害等，量處拘役40日，可易科罰金。

據調查，黃今年1月16日中午12時起至下午4時，在東區榮譽街住處喝啤酒，下午5時騎機車外出，行經大同路與立德二路口，為警攔檢，並測得他吐氣所含酒精濃度達每公升0.80毫克，依法送辦。台南地院認黃駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，累犯，處3月徒刑，併科罰金。

黃因酒後駕車案件為員警查獲而心存不滿，2月6日下午5時42分，在東區一家超商前喝啤酒時，見文化派出所黃姓巡佐、江姓警員駕駛巡邏車行經該處，手持啤酒鋁罐朝該警車駕駛旁座位丟擲，「碰！」聲響令員警嚇了一跳，連路人也受到驚嚇，兩警下車察看，發現黃所為帶回偵辦。

黃姓男子因酒後駕車為警攔檢而心生不滿，2月間在超商前喝啤酒，見文化派出所巡邏車經...
黃姓男子因酒後駕車為警攔檢而心生不滿，2月間在超商前喝啤酒，見文化派出所巡邏車經過，手持啤酒鋁罐朝警車駕駛旁座位丟擲，砸中車門及車窗，台南地院處拘役40日。記者邵心杰／翻攝
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