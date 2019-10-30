親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

評／媒體「國有化」 網路已非中國的自由國度？

別牽拖年輕人！套幣愈賣愈糟 央行被批「犯2大錯」

BMW愛車洗噴油嘴卻引擎受損 汽車維修公司判賠確定！

2019-10-30 10:18聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

侯姓男子前年開愛車BMW到汽車維修公司清洗噴油嘴，未料清洗完畢，車子發動引擎嚴重抖動且有異聲；他將車拖到熟悉的保養廠檢查，發現噴油嘴卡榫斷裂，認為維修公司清洗過程有疏失，且要求用推發方式發動汽車，導致引擎受損，提告請求維修公司賠償。台北地方法院簡易庭判維修公司應賠償侯男18萬餘元，公司不服提上訴，合議庭審結後駁回上訴確定。

侯男主張，他2017年1月中旬先到熟識的保養廠檢修BMW，試行後沒有異狀而交車，但他晚上開車覺得偶有不順，但狀況不明顯，他研判噴油嘴可能堵住，隔天開車到維修公司營業處清洗噴油嘴，未料洗完裝回零件，車子卻無法發動，公司請他以推發方式發動車輛，但車子發動後引擎嚴重抖動且異常大聲。

他指出，他事後不敢把車開上路，只好請拖車拖回原先熟識的保養廠再次檢修，發現第五缸活塞、汽缸蓋有撞擊痕跡，懷疑有異物掉入；他上網發文詢問，得知外國曾有卡榫斷裂的案例，請保養廠再度檢查，確定噴油嘴確實卡榫斷裂。

侯男認為，因為維修公司清洗噴油嘴過程中有疏失，導致斷裂的卡榫掉入引擎燃燒室，且公司要求他用推發方式發動車輛，讓異物燃燒受到活塞撞擊，造成引擎受損，要求公司賠償30萬元。

維修公司抗辯，車輛第五缸受損應該早已存在，且車輛所有零件拆裝都沒有公正單位錄影見證，也沒有在引擎中找到損傷引擎的零件殘骸；公司清洗噴油嘴的過程中，侯男全程在場，若發生噴油嘴斷裂一事，侯男為何沒有任何表示拆裝或施工不當。

公司認為，經BMW汎德公司回覆，認為車輛已經被拆解，技術人員檢測也無法確認零件受損情形，所以無法鑑定，因此是什麼原因造成引擎活塞、汽缸蓋受損，仍有疑慮。

法官認為，依照雙方的LINE紀錄、汽車消費分享網站文章、車輛相關照片、行車記錄器等證物，認定車輛異狀並非入場前就存在，而是當天清洗完畢，以推發方式發動才發生，判維修公司應賠償侯男18萬餘元；公司不服上訴被駁回確定。

BMW示意圖。圖中車輛與本案無關。圖／本報資料照片
BMW示意圖。圖中車輛與本案無關。圖／本報資料照片
分享

BMW行車記錄器

相關新聞

陳菊市府環保局前局長李穆生洩密 判撤職、停任1年

2019-10-30 09:56

佯稱投資泰國房產吸金逾4億元 北聯幫主遭聲押禁見

2019-10-30 01:47

佯稱投資泰國房產吸金逾4億元 台東前市長移送漏夜偵訊

2019-10-29 23:03

佯稱投資泰國房產吸金逾4億元 本土劇男星30萬交保

2019-10-29 22:33

警專前3名畢業 洩密幫同學毀前程

2019-10-30 00:08

吸金4億 約談台東前市長、北聯幫主

2019-10-30 00:04

君鴻酒店馬拉松式點交未完 30日再續

2019-10-29 22:18

持啤酒罐砸警車洩恨 清潔工酒後鬧事處拘役40日

2019-10-30 10:19

放生別人養的鸚鵡 女竟辯怕被流浪貓狗咬

2019-10-30 10:17

女兒留學英國等費用340萬 老媽訴請返還被駁回

2019-10-30 07:42

潤寅詐貸百億案 檢聲押禁見第14人

2019-10-29 21:56

淡水海巡隊涉嫌挪用公款 8人依貪汙起訴

2019-10-29 18:06

北市檢舉達人年舉發千件 柯文哲詫異：他沒在做事嗎？

2019-10-29 17:32

沖冷水、噴殺蟲劑虐死公公因病「無罪」 高院查病歷

2019-10-29 16:59

潤寅詐貸百億案 主嫌胞弟疑牽線律師遭約談

2019-10-29 16:44

假送貨真詐財 竊盜慣犯遭起訴詐欺等罪

2019-10-29 16:36

30歲女摸走愛心零錢箱50元 付出100倍代價

2019-10-29 14:56

幫助詐欺獲新台幣6萬報酬 判他賠被害人美金21萬

2019-10-29 14:34

假冒衛生局人員向民眾抽血 警逮6嫌送辦

2019-10-29 14:30

與丈夫簽署賄選就離婚？ 她仍遭判當選無效確定

2019-10-29 14:13

解聘懷孕美籍女師涉歧視挨罰 補習班提行政訴訟敗訴

2019-10-29 13:36

手比「3」收30萬茶葉罐 前新北議員貪汙遭判刑6年

2019-10-29 12:53

懷疑「法學背景」市議員關說吳思遠 醫師遭苗博雅提告

2019-10-29 12:40

影／他上網為韓國瑜徵攝影師 卻接到五字經辱罵電話

2019-10-29 12:35

補習班辱罵學生遭轉傳 涉嫌討拍抹黑對手被提告

2019-10-29 12:16

金曲新人獎茄子蛋告有料音樂侵權 負責人再獲不起訴

2019-10-29 12:06

廠商招待喝花酒 證交所前電腦部經理遭起訴

2019-10-29 11:44

影／賭場熟知全台警察掃蕩專案 凍未條偷偷營業被破獲

2019-10-29 11:35

員警好奇心作祟偷查正妹個資 偽填「因公」遭起訴

2019-10-29 11:09

中國民進黨張秀葉等人違法收受政治獻金 再遭起訴

2019-10-29 10:38

80歲老翁駕車壓死20歲軍人 一審判刑6月緩刑2年

2019-10-29 10:22

影／注意！不禮讓視障者罰更重 最高會吃7200元罰單

2019-10-29 09:59

罵人「下夕下井」無罪大逆轉 二審改判罰金1萬元

2019-10-29 09:44

興大學生騎機車遭撞死 賓士車駕駛看一眼轉身逃逸

2019-10-29 09:28

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

把乳房、陰道做成標本還要死者「報平安」 家屬：人渣

2019-10-29 14:23

影／賓士撞死興大生畫面曝光 賴姓嫌犯是毒品通緝犯

2019-10-29 16:38

手比「3」收30萬茶葉罐 前新北議員貪汙遭判刑6年

2019-10-29 12:53

絕對是親生！她秀父母婚紗照 網一看驚：根本複製貼上

2019-10-29 20:49

年輕警洩密給毒蟲 檢起訴並建請從重量刑

2019-10-29 14:48

中國民進黨張秀葉等人違法收受政治獻金 再遭起訴

2019-10-29 10:38

興大生被撞死 死者父哽咽：不敢想兒子被撞時有多痛

2019-10-29 17:27

撞死興大學生的賴嫌到案 中檢不必聲押將直接發監

2019-10-30 00:04

訂外送卻火速送達？外送員吐「驚人真相」 讓他超崩潰

2019-10-29 19:51

影／涉開賓士撞死興大學生 警方策動賴姓男子晚間到案

2019-10-29 20:44

女兒留學英國等費用340萬 老媽訴請返還被駁回

2019-10-30 07:42

大樓保全員攙扶喝醉女子返家 伸狼爪抓褲底遭法辦

2019-10-29 18:12

影／賓士撞死興大生 車主坦承：車上K他命「是我的」

2019-10-29 16:33

涉撞死興大學生 賴姓男子到案坦承毒駕

2019-10-29 21:28

只打非親生的！ 她虐死同居人幼子、抓女兒浸熱水

2019-10-29 11:33

80歲老翁駕車壓死20歲軍人 一審判刑6月緩刑2年

2019-10-29 10:22

女子清晨在街頭哭泣 南警主動關懷意外查出是通緝犯

2019-10-29 17:03

影／高雄旗山6車追撞大塞車 1女駕駛送醫

2019-10-29 12:10

興大學生騎機車遭撞死 賓士車主見家屬低頭不語

2019-10-29 14:47

佯稱投資泰國房產吸金逾4億元 本土劇男星30萬交保

2019-10-29 22:33

被害人中槍倒地再補1槍 法官認有殺人犯意判刑16年

2019-10-29 16:12

淡水海巡隊涉嫌挪用公款 8人依貪汙起訴

2019-10-29 18:06

影／撞死興大生的賴姓嫌犯 肇事前KTV店外身影曝光

2019-10-29 18:03

獨／教唆殺人割陽具通緝犯逃亡多年 重病返台投案

2019-10-30 09:08

後龍機車行火災救出6人 住警器、關門2招保命

2019-10-29 18:11

北市檢舉達人年舉發千件 柯文哲詫異：他沒在做事嗎？

2019-10-29 17:32

少年公墓找供品充飢 暖警供應熱食助返家

2019-10-29 14:52

狼父逼女叫老公 性侵29次還要「跨年砲」

2019-10-29 11:41

撞死興大學生的賴嫌 曾綁架角頭「要命小方」的兒子

2019-10-29 20:05

佯稱投資泰國房產吸金逾4億元 北聯幫主遭聲押禁見

2019-10-30 01:47

警專前3名畢業 洩密幫同學毀前程

2019-10-30 00:08

影／漁船花瓶嶼外海觸礁沉沒 友船馳援16人驚險獲救

2019-10-29 10:56

認識不到24小時、5句話 他就硬上少女得逞？法官覺得怪

2019-10-29 18:04

前女友睡夢遭拍裸照 新歡寄來才知遇渣男

2019-10-29 15:39

影／他上網為韓國瑜徵攝影師 卻接到五字經辱罵電話

2019-10-29 12:35

瑞傑招攬投資泰國房產吸金4億 前台東市長、本土劇演員等人交保

2019-10-30 09:20

正妹遭男友出賣裸照性愛片 渣男散布還盜女身分徵援交

2019-10-29 16:50

佯稱投資泰國房產吸金逾4億元 台東前市長移送漏夜偵訊

2019-10-29 23:03

惡劣殯儀館員工在女廁裝密錄器 竊錄34名女子如廁

2019-10-29 11:03

廠商招待喝花酒 證交所前電腦部經理遭起訴

2019-10-29 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top