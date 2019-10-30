BMW愛車洗噴油嘴卻引擎受損 汽車維修公司判賠確定！

2019-10-30 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



侯姓男子前年開愛車BMW到汽車維修公司清洗噴油嘴，未料清洗完畢，車子發動引擎嚴重抖動且有異聲；他將車拖到熟悉的保養廠檢查，發現噴油嘴卡榫斷裂，認為維修公司清洗過程有疏失，且要求用推發方式發動汽車，導致引擎受損，提告請求維修公司賠償。台北地方法院簡易庭判維修公司應賠償侯男18萬餘元，公司不服提上訴，合議庭審結後駁回上訴確定。

侯男主張，他2017年1月中旬先到熟識的保養廠檢修BMW，試行後沒有異狀而交車，但他晚上開車覺得偶有不順，但狀況不明顯，他研判噴油嘴可能堵住，隔天開車到維修公司營業處清洗噴油嘴，未料洗完裝回零件，車子卻無法發動，公司請他以推發方式發動車輛，但車子發動後引擎嚴重抖動且異常大聲。

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他指出，他事後不敢把車開上路，只好請拖車拖回原先熟識的保養廠再次檢修，發現第五缸活塞、汽缸蓋有撞擊痕跡，懷疑有異物掉入；他上網發文詢問，得知外國曾有卡榫斷裂的案例，請保養廠再度檢查，確定噴油嘴確實卡榫斷裂。

侯男認為，因為維修公司清洗噴油嘴過程中有疏失，導致斷裂的卡榫掉入引擎燃燒室，且公司要求他用推發方式發動車輛，讓異物燃燒受到活塞撞擊，造成引擎受損，要求公司賠償30萬元。

維修公司抗辯，車輛第五缸受損應該早已存在，且車輛所有零件拆裝都沒有公正單位錄影見證，也沒有在引擎中找到損傷引擎的零件殘骸；公司清洗噴油嘴的過程中，侯男全程在場，若發生噴油嘴斷裂一事，侯男為何沒有任何表示拆裝或施工不當。

公司認為，經BMW汎德公司回覆，認為車輛已經被拆解，技術人員檢測也無法確認零件受損情形，所以無法鑑定，因此是什麼原因造成引擎活塞、汽缸蓋受損，仍有疑慮。