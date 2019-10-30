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女兒留學英國等費用340萬 老媽訴請返還被駁回

2019-10-30 07:42聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

婦人「小芬」提起返還不當得利訴請，向女兒索討所資助的留學英國費用、定存、繳納的儲蓄險、機車費用等，共340萬餘元，女兒辯稱這是媽媽自願資助，台中地院查出雙方無借貸關係，認定是媽媽贈與女兒的留學費用，駁回婦人「小芬」的訴請。

婦人「小芬」（化名），指出，女兒「小玉」（化名）2006年、2007年至英國留學，包含生活費、學費、來回機票等費用，合計向她借款約250萬元，約定以每月分期匯款方式償還。女兒回臺後有穩定薪資，並未返還借款。

「小芬」又說，女兒將銀行的存摺、印章交由她保管，她在帳戶存入30萬元定存，女兒於去年底，重新申辦存摺及變更印鑑，致她無法取回該筆定存。

「小芬」為女兒繳交保險單，女兒答應變更保險人為媽媽，卻未履行，且領取部分款項，她請求女兒返還保險費及年金合計56萬餘元，並要女兒返還機車。

「小玉」辯稱媽媽曾資助她留學英國的部分學費，但這是媽媽自願資助，兩人並無消費借貸，也未約定她需以分期方式按月償還。父母為栽培子女，因而自願資助學費，為現今社會常情。

法官查出，「小玉」於2007年底即結束留學回台，而媽媽今年初提起訴訟，已逾11年。倘若媽媽基於消費借貸關係而為女兒支付留學費用，且約定以每月分期方式返還借款，何以於長達11年期間，未曾返還任何借款？而媽媽亦未曾向女兒催討借款？顯與常理有違。

法官認定，媽媽未提出證據證明是借貸，因而認定女兒的留學費用是出於媽媽的贈與，而非消費借貸關係，至於定存、機車等也是如此，因此駁回「小芬」的訴請。

婦人「小芬」提起返還不當得利訴請，向女兒索討所資助的留學英國等費用340萬餘元，...
婦人「小芬」提起返還不當得利訴請，向女兒索討所資助的留學英國等費用340萬餘元，女兒辯稱這是媽媽自願資助，台中地院查出雙方無借貸關係，認定是媽媽贈與女兒的留學費用，駁回婦人「小芬」的訴請。圖／本報資料照
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