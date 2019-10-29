君鴻酒店馬拉松式點交未完 30日再續

2019-10-29 22:18 中央社 高雄29日電



位於高雄地標85大樓的君鴻酒店遭法拍於7月初歇業，高雄地方法院今天會同警方動用數百名人力進行點交，歷經12小時馬拉松式執行，截至晚間仍未完成，明天上午將再繼續點交。 高雄君鴻酒店被法拍7月初歇業，高雄地方法院29日執行點交，君鴻董事長張慶輝率員抗議司法不公，當場遭數十名自稱員工民眾高舉布條看板嗆聲。中央社 分享 facebook

高雄地院指出，今天點交標的為君鴻酒店所屬不動產，包括酒店1樓大廳及37至85樓層等，扣除中間部分不點交樓層，共計42個樓層。

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高雄地院為執行點交，上午指派13組小組，下午再增派2組小組，共計15組小組，每組4人，會同各方債權人、債務人代表、律師，加上現場維安的200多名警力，還有配合查封動產的大批打包搬運工人，可謂勞師動眾。

截至今天晚間8時，仍有少數樓層來不及點交；晚間9時許暫時收工，明天上午再繼續執行。

高雄地院指出，今天點交過程還算順利，部分點交標的雖卡在一些爭議，但後來都解決；君鴻酒店完成點交後，拍定人凱德唐公司得以實際取得已點交標的物，並進駐使用。

高雄地院10月中旬接獲君鴻員工代聲請查封君鴻酒店動產，今天也同步執行查封。

高雄地院表示，由於點交過程繁瑣，加上點交的各樓層同時也查封酒店設備等動產，分別打包封箱暫時搬運至君鴻酒店地下室存放，將擇期拍賣，這些相當費時費力也影響點交進度。

君鴻酒店因前經營者幸福人壽前董事長鄧文聰積欠債務被法拍，由海霸王集團二代經營者掛名的凱德唐公司以新台幣54.4億元標下。但點交過程一波三折，8、9月點交前履勘曾數度遭君鴻員工鬧場阻撓。

今天上午執行點交前，君鴻董事長張慶輝也率員到場抗議司法不公，但當場遭數十名自稱員工民眾嗆聲，雙方互罵，場面一度混亂。