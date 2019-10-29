北市關愛之家3年死5嬰幼童 警：都是病死

2019-10-29 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／即時報導



台北市議員今天質詢時指出，位於台北市文山區的「關愛之家」，數年內有5名嬰幼兒死亡，但警方卻沒有偵辦作為！對此轄區文山二警分局晚間澄清指出，根據檢警相驗結果，5名嬰幼兒死亡，勘驗偵查後死因都是病死。

警方指出，2015年到2018年間，「關愛之家」發生5起嬰幼兒死亡案件，全是發生在萬芳醫院急診室內，警方在嬰幼兒死亡前，都未曾接獲民眾報案「關愛之家」有孩童受虐受傷。

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5起嬰幼兒死亡案，都是因疾病由「關愛之家」人員送到萬芳醫院急救，經醫師診斷無效宣布死亡，並由萬芳醫院急診室通報文山二警分局興隆派出所到場處理，派出所接獲通報後，立即派遣員警到醫院急診室勘察、蒐證及調查，經檢視死亡嬰幼兒遺體外觀，都沒有明顯他殺或被害跡證，經製作相關人員調查筆錄後整卷移由偵查隊彙整檢具相關筆錄、現場照片、通報單等事證卷資，立即報請台北地檢署，由檢察官偕法醫及員警，當天在萬芳醫院往生室辦理司法鑑識相驗事宜。

警方說，5案都經檢察官及法醫認無他殺、被害嫌疑，當場開立死亡證明書逕為發還家屬或法定代理人進行安葬，警方強調，文山二警分局在檢察官到場辦理司法相驗事宜前，都已主動實施蒐證、調查及偵辦工作。

警方指出，印尼籍女子所生男嬰（暱稱冰冰）棄養於「關愛之家」一案，是2017年1月30日，由「關愛之家」人員送往萬芳醫院診療，同日8時10分死亡，由萬芳醫院急診室通報興隆派出所處理，經文山二警分局報請台北地檢署，由檢察官偕同法醫到場偵查及相驗，經認無他殺或被害嫌疑，責由文山二警分局依「無名屍」公告，期滿無人招領，函請地檢署及殯葬處續辦遺體安置等事宜。

文山二警分局表示，現行警察機關辦理非屬病死司法相驗案件，派出所接獲報案或醫院通報（急診病人）後，會立即派遣員警至現場管制、封鎖，由分局偵查隊案件承辦人協同鑑識人員攜帶勘察裝備到現場，進行身分辨識及偵查作為，由鑑識人員實施現場勘驗，初步認非屬病死案件或死因可疑，報請檢察機關辦理司法相驗，對關係人、涉案人等進行相關調查，檢具調查筆錄、現場照片等事證卷資，報請轄管地檢署由檢察官偕同法醫於停屍現場或指定處所相驗，認屬無他殺或被害嫌疑的自然死亡案件，就由檢察官當場開立相驗證明書，遺體發還家屬處理。

如經檢察官偵查，認有涉及刑案、尚須調查釐清案情或家屬有異議，則由檢察官扣留遺體，暫冰存殯儀館內由檢察官及法醫進行大體解剖勘驗，等相關程序完備後，由檢察官發還家屬或法定代理人進行安葬事宜。