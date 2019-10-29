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剪斷前夫生殖器 檢方依殺人未遂罪嫌起訴

2019-10-29 21:16中央社 新竹縣29日電

新竹縣黎姓婦人日前假意要與陳姓前夫行房，趁機持剪刀，剪下前夫的生殖器官，並丟入馬桶沖走。檢方今天表示，黎婦因有預謀殺人犯意，依殺人未遂罪嫌起訴。

檢方調查，58歲黎姓婦人與56歲陳姓男子，日前離婚仍同居，黎婦不滿陳男喝酒、賭博，甚至在外與其他女子曖昧。

今年7月24日晚間，黎婦假意要與陳男行房時，拿出藏在床墊下的剪刀，將陳男的生殖器剪下，跑到廁所內丟入馬桶沖掉，黎婦還拿起鹽酸潑向陳男的臉。

黎女坦承犯行，但否認有殺人犯意。不過，檢方調查，黎女因預藏利剪，朝陳男下體攻擊，還用鹽酸潑陳男臉部，導致陳男臉部毀容難以恢復，認定黎女有殺人犯意，因此，依殺人未遂罪嫌起訴。

殺人馬桶賭博

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