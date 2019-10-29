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桃園南門市場傳黑道強收保護費 警逮3嫌鎖定幕後對象

2019-10-29 20:27聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市桃園區南門公有零售市場外圍攤販傳出黑道強收保護費、車輛違停阻礙攤商及掀翻攤位惡行，讓攤商心生畏懼，引起社會關注，桃園警方今天下午指出，今年8月間接獲林姓攤商與自稱土地承租人因租約衍生攤位毀損報案，當時逮捕涉案的郭姓、許姓男子3人偵辦，警方已組成專案小組鎖定幕後特定對象，並提報檢察官持續偵辦中，並派員加強該市場巡邏勤務，絕不容許違法分子滋事。

市政府經發局長郭裕信表示，經媒體報導的攤商並非南門公有零售市場合法攤商，報導的自治會是私人成立的南昌街、南昌西街攤販自治會，不是南門市場自治會，且該攤商位置，現況是道路，屬國產署、桃園區公所土地，被傳郭姓男子阻礙攤商通行、向攤販收取補償費用，郭男被指涉及恐嚇、毀損部分，已由桃園分局依法偵辦。

桃園市南門市場外圍攤販傳出黑道強收保護費、車輛違停阻礙攤商及掀翻攤位惡行，攤商畏...
桃園市南門市場外圍攤販傳出黑道強收保護費、車輛違停阻礙攤商及掀翻攤位惡行，攤商畏懼，警方偵辦逮捕3嫌。記者曾增勳／翻攝
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桃園市南門市場外圍攤販傳出黑道強收保護費、車輛違停阻礙攤商及掀翻攤位惡行，攤商畏...
桃園市南門市場外圍攤販傳出黑道強收保護費、車輛違停阻礙攤商及掀翻攤位惡行，攤商畏懼，警方偵辦逮捕3嫌及加強巡邏。記者曾增勳／翻攝
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黑道承租人恐嚇

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