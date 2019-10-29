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淡水海巡隊涉嫌挪用公款 8人依貪汙起訴

2019-10-29 18:06聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

士林地檢署針對海巡署淡水海巡隊涉嫌挪用諮詢業務活動費及刑事辦案費，今天偵查終結，將艦隊分署葉姓副隊長與7名隊員、金馬澎分署1名隊員，依違反貪汙治罪條例提起公訴，艦隊分署隨即召開考績委員會，對涉案人員即刻停職處分。

去年4月19日，士林地檢署檢察官指揮台北市調查處人員至淡水海巡隊，搜索諮詢業務活動費及刑事辦案費相關申報資料，海巡署組織改造前的海洋巡防總局獲報後，立刻要求相關人員配合調查協助釐清案情，並且同步清查各外勤海巡隊、檢討經費核銷制度缺失，重新訂定「偵辦案件活動費支用要點」，針對相關費用的申請及核銷程序，嚴格把關。

今天地檢署偵查終結提起公訴，艦隊分署對於8名同仁涉案深表遺憾，並秉持毋枉毋縱及不護短的立場，立即召開考績委員會，對涉案人員核予即刻停職處分，另將從嚴追究相關人員的考核監督責任。

艦隊分署指出，少數同仁疑似在核銷諮詢業務活動費及刑事辦案費時，支用於其他公務用途，並未落實「公款法用」的規定，已嚴重影響機關聲譽，未來將援引為案例，要求各級主管勤教嚴管加強督導，對於違法犯紀秉持毋枉毋縱原則，主動查處回報，決不徇私護短。

淡水海巡隊葉姓副隊長與7名隊員，涉嫌挪用公款被依違反貪汙治罪條例提起公訴。圖／艦...
淡水海巡隊葉姓副隊長與7名隊員，涉嫌挪用公款被依違反貪汙治罪條例提起公訴。圖／艦隊分署提供
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海巡署淡水

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