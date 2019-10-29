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不分區立委內定名單曝光？ 國民黨回應了

北市檢舉達人年舉發千件 柯文哲詫異：他沒在做事嗎？

2019-10-29 17:32聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

交通違規檢舉採實名制後，北市警方發現檢舉總件數不減反增，國民黨台北市議員徐弘庭今在議會總質詢時，提到最近民眾交通檢舉量越來越大，光是今年1到3月，台北市第一名的檢舉人，檢舉件數就高達7900件，前50名「檢舉達人」，檢舉件數累計超過16萬件，民眾檢舉件數相當高，這難道合理嗎？

對此，台北市長柯文哲也顯得相當詫異，直言「怎麼這麼厲害」，「他沒有在做事是不是」，這真的有點怪。

徐弘庭表示，近年來，民眾交通檢舉案量不斷攀升，根據市府統計，104年民眾檢舉舉發件數為15萬5109件，隔年攀升至35萬3210件，106年則有30萬6266件，107件則高達45萬3037件，今年截至9月底止，件數已高達44萬8930件。

徐弘庭表示，這還只是舉發件數，若是民眾檢舉受理件數更高，以今年1至9月為例，受理件數就高達62萬2123件，最後成功舉發件數超過44萬件；相較於員警舉發件數132萬7336件，民眾檢舉案量占比高達25.3％。

徐弘庭質疑，台北市交通確實還有需要改進的空間，但檢舉人檢舉到這麼誇張的情況，某種程度也是有問題，更何況檢舉案量不斷暴增，也造成警察部門的行政資源排擠，要求市府應該要訂定執法原則，研議是否設置獎勵金「天花板」制度。

對此，柯文哲苦笑說，怎麼會這麼誇張，這真的有點怪；市警局長陳嘉昌則說，我們會嚴加審核，也會和警政署反映。

國民黨台北市議員徐弘庭今在議會總質詢時，提到最近民眾交通檢舉量越來越大，光是今年...
國民黨台北市議員徐弘庭今在議會總質詢時，提到最近民眾交通檢舉量越來越大，光是今年一到九月，台北市第一名的檢舉人，檢舉件數就高達7900件，前五十名「檢舉達人」，檢舉件數累計超過16萬件。圖／報系資料照
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北市徐弘庭柯文哲

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