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沖冷水、噴殺蟲劑虐死公公因病「無罪」 高院查病歷

2019-10-29 16:59聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

戚姓女子連2天凌虐97歲杭姓公公，不僅沖他冷水、踩胸口，還噴灑殺蟲劑、放冷凍雞肉凍他，涉犯傷害致死罪。士林地方法院認為戚姓女子罹患思覺失調症，案發時無辨識能力，判無罪但監護5年。高等法院今行準備程序，大批親友團到場旁聽，戚母數度想代女兒發言但遭法官制止；檢察官聲請補充鑑定或重行鑑定，法官則表示戚女之前都在台北馬偕醫院就診，合議庭也可能請馬偕醫院說明。

戚女一聽到法官要函詢馬偕醫院，原本「纖弱」的語調突然激動，說自己在馬偕醫院只有吃安眠藥，但有飲酒的習慣，「為了不吃藥」，都故意跟醫生說「我很好」。

戚女去年12月20日、21日，不滿公公不回房午睡，強拉公公到浴室，在冬天裡沖他冷水，還拉扯推擠，公公多次撞擊浴室內硬物。她更還放冷凍雞肉凍公公、朝他噴殺蟲劑。

台北市立聯合醫院陽明院區報告指出，戚女平日有飲酒習慣，平均每天要喝1500ml的紅葡萄酒，若不喝或少喝，會出現酒精戒斷症狀，飲酒後曾出現酒後失憶之現象。她4、5年前有一段時間使用過K他命、搖頭九、安非他命，原有的幻聽和被害妄想會更嚴重。戚母為躁鬱症患者，大阿姨為憂鬱症患者，表哥為思覺失調症患者。

戚女思考邏輯推理有嚴重障礙，也妄想去廟裡或教會，都有組織派人偽裝監視，認為被人「控制腦波」。士院審理期間，因無病識感，服藥不規則又有飲酒習慣，酒後精神狀態更不穩，醫師建議強制住院接受精神治療。

士院雖判戚女無罪，但必須要監護5年，「親友團」不服檢察官上訴。法官詢問戚女在警詢、偵查時所述是否實在？她回答「不太記得」。

檢察官指出，一審的精神鑑定報告未具體說明戚女行為時是否有刑法第19條精神狀態責任能力，認為她未達「不罰」的標準，聲請做補充鑑定或送台大醫院重行鑑定。

法官也疑惑，戚女原本都在馬偕醫院就診，雖然拿連續處方箋，但馬偕醫院沒有寫什麼病歷，鑑定報告也都是著重於案發後的表徵。檢方聲請函詢馬偕就診狀況和服藥情形。

戚女步出法庭時，親友團將她團團圍住，並開傘替她遮擋媒體鏡頭，說「她已經發作了」。

戚姓女子虐死97歲的杭姓公公，士林地檢署依家暴傷害致死罪起訴，但士林地院認為她患...
戚姓女子虐死97歲的杭姓公公，士林地檢署依家暴傷害致死罪起訴，但士林地院認為她患思覺失調症，案發時無辨識能力，判無罪但監護5年。高等法院今行準備程序，大批親友團到場旁聽。記者王宏舜／攝影
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馬偕醫院患者

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