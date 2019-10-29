潤寅詐貸百億案 主嫌胞弟疑牽線律師遭約談

2019-10-29 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



檢調偵辦潤寅實業公司詐貸百億案，陸續將主嫌楊文虎、王音之女兒楊宇晨等13人收押禁見後，懷疑胞弟王振賢曾牽線由法官轉任的律師黃呈熹負責善後，並涉嫌湮滅相關證據。台北地檢署今發動第4波偵查行動，指揮調查局搜索王振賢住家等4處，並依約談王振賢到案，預計晚間移送複訊。

潤寅屬於紡紗業，為進出口貿易商，資本額3.29億元，代表人為楊文虎。主營產品為工業化纖，包括紡織用紗、工業用紗、化纖原料等，因潤寅從事貿易業逾25年，客戶來自世界各地，與多家上市上櫃公司長期業務往來。

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今年6月間，檢調接獲元大、台企銀檢舉潤寅涉嫌做假帳詐貸，當時楊文虎及王音之（公司董事）已離境，檢調為保全證據而在6月21日前往潤寅及其旗下關係企業執搜索，並約談公司員工到案。

檢調調查，疑涉嫌從2016年3月起，以不實應收帳款向多家金融機構詐貸。楊氏夫婦兩人從6月中開始失聯，檢調接獲通報追查，懷疑2人在6月1日就已潛逃出境，接著發布通緝。

檢調懷疑楊氏夫妻的女兒楊宇晨是共犯，緊急對她實施「境管通知」。9月20日，楊宇晨準備搭機離境時，被司法警察持拘票逮捕，檢察官訊問後，認為楊女涉犯銀行法且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

10月7日，檢調發動第3波行動，其中一名涉嫌人黃呈熹曾擔任法官，審理過前立委邱毅率眾到高雄地院抗議案。檢調懷疑，黃擔任辯護人時涉嫌滅證與處理金流，複訊後命以100萬元交保。

檢調懷疑，王音之在逃亡前透過胞弟王振賢牽線，找上黃呈熹負責處理後續法律事務，涉嫌湮滅相關證據，今搜索王振賢住家等4處，並約談他1人到案，預計晚間移送複訊，全案朝違反銀行法方向偵辦。