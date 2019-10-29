傳林光宇傷人後將復職 成醫：未接獲申請書
2019-10-29 17:07中央社 台南29日電
成大醫院體外循環師林光宇去年9月在開刀房持刀傷及2名醫護人員，今年3月一審被判刑1年。如今傳出林光宇11月底將復職，成醫今天發表聲明指出，未接獲林光宇復職申請書。
成大醫院發表聲明表示，尚未接獲林光宇復職申請書。有關林光宇復職一事，成醫會依法辦理；在職務安排上，將考量專業職能、適性評估，且秉持維護所有同仁的安全、健康與權益後，妥予安排。
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林光宇於民國107年9月28日上午9時在成醫辦公室取出蝴蝶刀後，前往3樓開刀房刺殺54歲的陳姓女護理師數刀，包括腹部2刀、手部3刀。開刀房內的胡姓女醫師見狀，急忙奪刀，手部也遭劃傷。
林光宇行凶後，在向警方投案途中透過臉書（Facebook）留下「終結霸凌」4個字，警方訊後將全案移送台南地檢署，南檢火速偵辦，6天後偵結，依殺人未遂及違反醫療法起訴，台南地方法院今年3月13日改以妨害醫療罪及傷害罪判刑1年，全案可上訴。
監察院則認定成大醫院未積極預防及落實執行相關規範，以確保病人與醫護人員安全，糾正成大醫院。成醫表示，檢討改善，也尊重司法判決。
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