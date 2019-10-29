30歲女摸走愛心零錢箱50元 付出100倍代價

2019-10-29 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



高雄30歲鍾姓女子今年7月前往三多商圈的大遠百11樓，涉嫌趁冰淇淋門市的店員工不注意，伸手竊取櫃台愛心零錢箱內的50元，遭當場發現報警，雖她被捕後認罪、50元也還給店家，高雄地院認為她正值壯年，並非沒有謀生能力，依犯竊盜罪判處罰金5000元，得易服勞役5日，全案可上訴。

判決指出，鍾姓女子今年7月1日中午12點40分許，她在三多商圈的大遠百百貨11樓「COLD STONE」冰淇淋門市，趁員工不注意，徒手竊取櫃台愛心零錢箱內的50元，吳姓員工當場發現報案，警方趕抵也從鍾女身上扣得50元。

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鍾女落網後承認犯案，檢方將贓物50元發還店家，依竊盜罪嫌起訴並聲請簡易判刑；法官審理時痛批，她正值壯年，並非沒有謀生能力，不思以正當方法謀取所需，竟竊取愛心箱內零錢，危害他人財產權及社會治安，做法相當不可取。